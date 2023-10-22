Фигуристка Туктамышева объяснила, почему решила уйти из спорта

Фото: istockphoto/SeventyFour
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в социальных сетях рассказала о планах уделить время себе после ухода из спорта.
«Я даже не ожидала такого внимания. Последние 2 года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв»,-написала фигуристка.По словам спортсменки, она берёт паузу, чтобы проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдохнуть, заняться психологией, благотворительностью, а также другими личными проектами.
Читайте также:
Фигуристка Алиса Ефимова в третий раз сменила спортивное гражданство
Стало известно, где будет тренироваться Ангелопол, от которого все отказались
Российский вратарь попал в рейтинг самых дорогих голкиперов мира
Мария Фирсова