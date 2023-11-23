Фигуристка Туктамышева прокомментировала фотосессию в свадебном платье

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На вопрос корреспондента издания, не связан ли такой выбор наряда для фотосессии с возможными переменами в личной жизни, Туктамышева очень удивилась и сказала, что у нее «голова не готова» к таким мыслям. По словам спортсменки, когда она увидела это платье, то подумала только о том, какое оно красивое. Лишь позже подруга сказала ей, что наряд напоминает ей свой свадебный. Так что пока о замужестве Елизавета не думает, говорит, что позже обязательно станет женой и матерью.
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