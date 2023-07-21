Финский хоккеист Лаакконен рассказал о том, что русские спортсмены имеют пристрастие к алкоголю

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Финский хоккеист Янне Лаакконен, который выступал в сезоне-2014/15 в Высшей хоккейной лиге за «Южный Урал», рассказал о пристрастии российских спортсменов к крепким напиткам.
Iltalehti приводит слова хоккеиста: «в России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку. Клуб заставлял игроков проводить утренние собрания в выходные дни, чтобы пьянство не вышло из-под контроля», — рассказал Янне Лаакконен.Также Лаакконен утверждает, что российские игроки пили пиво, даже если на следующий день была тренировка.
Ранее российский нападающий хоккейного клуба «Лондон Найтс» Абакар Казбеков скончался в 18 лет, сообщается на официальном сайте команды. Причина смерти не уточняется.
«Абакар был важным членом нашей команды с 2021 года. Мыслями мы обращаемся к его семье, друзьям и одноклубникам», — заявили в пресс-службе клуба.Читайте также:
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