Фитнес-клубы пожаловались на проблемы с тренажёрами из-за параллельного импорта

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«Пришлось заниматься параллельным импортом, что существенно удорожает закупаемое оборудование и увеличивает объём инвестиционных расходов для создания новых фитнес-клубов или смены оборудования в действующих. Частично рынок переориентировался на Корею и Китай, и большая часть закупается там. С точки зрения качества этого оборудования мы пока только тестируем и собираем отзывы. Но особенной разницы клиенты пока не видят», — сказала Киселева.
«То, что производится на российском рынке, не соответствует привычным стандартам отрасли, а объёмы производств недостаточны, чтобы закрыть потребности рынка», — заметила эксперт.Читайте также:
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