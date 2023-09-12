ФК «Химки» обыграл «Арсенал» в Первой лиге чемпионата России

Фото: ФК «Химки»
Футбольный клуб «Химки» одержал гостевую победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Первой лиги чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Первый мяч на 27-й минуте забил с пенальти полузащитник подмосковной команды Хетаг Хосонов. А на 84-й минуте защитник Олег Исаенко установил окончательный счёт встречи.
После девятого тура «Химки» поднялись на седьмое место в турнирной таблице второго российского дивизиона, набрав 14 очков. 17 сентября химчане сыграют со «СКА-Хабаровском».
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«Абсолютно заслуженная победа команды. По остроте и игре мы были ближе к победе и третьему голу. Похвалил ребят, потому что сложно было держать концентрацию – мы только ищем взаимодействие друг с другом. Мне понравилось, как команда играла в обороне, а вот в атаке надо прибавлять», – сказал главный тренер ФК «Химки» Андрей Талалаев.
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Лора Луганская