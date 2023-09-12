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ФК «Химки» обыграл «Арсенал» в Первой лиге чемпионата России

12 сентября 2023, 20:38
Фото: ФК «Химки»

Фото: ФК «Химки»

Футбольный клуб «Химки» одержал гостевую победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Первой лиги чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Первый мяч на 27-й минуте забил с пенальти полузащитник подмосковной команды Хетаг Хосонов. А на 84-й минуте защитник Олег Исаенко установил окончательный счёт встречи.
«Абсолютно заслуженная победа команды. По остроте и игре мы были ближе к победе и третьему голу. Похвалил ребят, потому что сложно было держать концентрацию – мы только ищем взаимодействие друг с другом. Мне понравилось, как команда играла в обороне, а вот в атаке надо прибавлять», – сказал главный тренер ФК «Химки» Андрей Талалаев.

После девятого тура «Химки» поднялись на седьмое место в турнирной таблице второго российского дивизиона, набрав 14 очков. 17 сентября химчане сыграют со «СКА-Хабаровском».

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Спортсмен из Солнечногорска выиграл марафон на 50 миль в Карелии
12 сентября 2023, 19:58

Фото: Минспорт МО

Антон Нестеренко из Солнечногорска занял первое место в трейловом фестивале Vottovaara Mountain Race 2023, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Дистанцию в 50 миль он преодолел за 6 часов 41 минуту 35 секунд.
Забег прошёл в Карелии у скалы Воттоваара и Смерть-горы. Подмосковный спортсмен успешно преодолел кольцевой маршрут по карельским скалам, лесам и озёрам с набором высоты около километра. 
 
Соревнования собрали около 1,5 тыс участников. Им было предложено несколько дистанций – 14, 55 км, 50 и 100 миль.
 
Нестеренко становился победителем нескольких международных соревнований, а также ночного ультрамарафона Crazy Owl 50 Zavidovo, фестиваля рогейна «Золото Сенежа» и других.

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#минспорт мо
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#забег
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Тренер Новиков поощрил работу китайской команды «Куньлунь Ред Стар»
12 сентября 2023, 18:01

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Заслуженный тренер России Юрий Новиков позитивно отозвался о старте китайской команды «Куньлунь Ред Стар» в новом сезоне КХЛ.
Он отметил, что ребята стараются в работе и идут по верно выбранному пути.

«Мне понравилось содержание его игры, а не результат. Я давно говорю, что результат – вещь капризная. Я смотрел на игру команды и понимал, чего она хочет. «Драконы» идут верной дорогой. А дальше всё будет зависеть от уровня его исполнителей. Тот же Малкин играет правильно, но его уровень несравнимо выше. А эти ребята делают правильные вещи на своём уровне», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Ранее хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал предположение о том, что в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» преимущество будет на стороне последнего.

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#спорт
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#хоккей
#китай
#тренер
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Названо ожидаемое на матче Катар-Россия число зрителей
На матче ожидается не менее 10 тыс человек
12 сентября 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Товарищеский матч сборных Катара и России ожидает не менее 10 000 зрителей.
Как отмечает «РБ Спорт», именно столько билетов куплено на матч.

При этом, для российских болельщиков выделили отдельный сектор на стадионе, вместимостью тысяча мест.

Товарищеский матч сборных Катара и России состоится сегодня, 12 сентября, в 18:15 по московскому времени.

До этого сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин и его тренерский штаб выбрали игроков, которые полетят в Доху и сыграют против сборной команды Катара в контрольном матче. Игра состоится во вторник, 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало встречи в 18:15 по московскому времени.

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#спорт
#матч
#футбол
#болельщик
#зрители
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Журова допустила создание новой организации на замену МОК
12 сентября 2023, 17:20

Фото: istockphoto.com/tupungato

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что вместо Международного олимпийского комитета (МОК) в перспективе может быть создана другая организация.
«Не думаю, что Международный олимпийский комитет сейчас деградировал полностью, но он близок к этому. Они сейчас попирают олимпийскую хартию. Приход новой структуры на его место возможен. Но тут будет иметь значение статус соревнований для спортсменов — что в их глазах будет выше и к чему это приведёт. При этом надо понимать, что не все это поддержат, в частности США и ряд стран Европы», — прокомментировала в беседе с RT Журова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянам надо ехать в Париж как индивидуальным атлетам. По мнению пресс-секретаря президента РФ, российской сборной необходимо сохранить очень высокий уровень в спорте. Песков отметил, что поддержание уровня без международных стартов невозможно.

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#рф
#спорт
#соревнования
#спортсмены
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Подмосковная сборная заняла третье место на соревнованиях по эстафетному бегу
12 сентября 2023, 16:34

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу. В общекомандном зачёте сборная региона заняла третье место, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Золотые награды представители Подмосковья выиграли в «шведских» эстафетах среди девушек до 18 лет и юниоров до 20 лет, в эстафете 4х100 м с барьерами среди девушек и 4х200 м среди юношей. Также медаль высшей пробы в копилку региона положил смешанный подмосковный квартет юниоров и юниорок до 20 лет. 
 
Таким образом, сборная Московской области завоевала третье общекомандное место, уступив сборным Санкт-Петербурга и Курской области. Подмосковной команде не хватило всего трёх баллов до второго результата.
 
Чемпионат и первенство России среди юниоров и юниорок, юношей и девушек по эстафетному бегу прошли в Сочи. В соревнованиях участвовали представители более 30 регионов.
 
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#минспорт мо
#лёгкая атлетика
#чемпионат россии
#медали
#московская область
#подмосковье
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Подмосковная биатлонистка Гореева взяла две награды Кубка Содружества
12 сентября 2023, 16:22

Фото: Минспорт МО

Подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева завоевала золотую и серебряную медали Кубка Содружества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Обладательница Кубка России, многократная победительница первенств мира и Европы среди юниоров уверенно финишировала первой в масстарте на 12,5 км. Коме того, Гореева стала второй в гонке преследования на 10 км. 
 
Кубок Содружества по биатлону проходил в Сочи.

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#минспорт мо
#биатлон
#соревнования
#подмосковье
#московская область
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В Кремле оценили возможность участия россиян в Олимпийских играх-2024
Песков: россиянам надо ехать на ОИ-2024 как индивидуальным атлетам
11 сентября 2023, 17:06

Фото: iStock/BalkansCat

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянам надо ехать в Париж как индивидуальным атлетам. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению пресс-секретаря президента РФ, российской сборной необходимо сохранить очень высокий уровень в спорте. Песков отметил, что поддержание уровня без международных стартов невозможно. 

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российской сборной в соревнованиях до сих пор не решен.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала об отношении спортсменов к отстранению от международных турниров. По словам Ромашиной, сейчас заметно падение боевого духа спортсменов. Она также подчеркнула, что все спортсмены продолжают тренировки и верить в лучшее.

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#спортсмены
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#игры
#песков
#рф
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Хоккеист Коньков допустил преимущество «Металлурга» в матче с «Салаватом»
11 сентября 2023, 16:26

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал предположение о том, что в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» преимущество будет на стороне последнего.
«Мне импонирует то, как играет «Металлург». У команды хорошая динамика, она играет очень быстро и вязко. За тот период времени, что Андрей Разин возглавляет магнитогорцев, они показывают интересный хоккей. Но главное – это результат. Всем соперникам, с которыми встречается «Металлург», приходится очень тяжело. Команда организовывает хорошее давление и отлично использует свои моменты. «Магнитка» будет иметь преимущество в матче с «Салаватом», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

Он добавил, что в то время, как уфимцы продолжают искать свою игру, «Металлург» в этом смысле является более стабильным.

Матча регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» состоится сегодня в Уфе в 17:00 по московскому времени.

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#спорт
#хоккей
#кхл
#уфа
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Хоккеист Щитов поддержал поднятие стяга Амирова под своды «Уфа-Арены»
11 сентября 2023, 16:16

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский хоккеист Никита Щитов поддержал решение руководства «Салавата Юлаева» о поднятии именного стяга Родиона Амирова под своды «Уфа-Арены».
Церемония поднятия стяга состоится сегодня в Уфе перед началом матча «Салават Юлаев» – «Металлург».

«Я поставил на победу «Салавата Юлаева» в овертайме. У Магнитогорска пятая игра подряд, в то время как у уфимцев было время отдохнуть. Физика выйдет на первый план в этом матче. В основное время будет равная игра. Но в овертайме сил больше останется у уфимцев. Сегодня под своды «Уфа-Арены» поднимут именной стяг Родиона Амирова? Я думаю, это хорошо, что его так хорошо помнят и настолько прекрасно к нему относятся. Я только за такие действия», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

Ранее форвард Родион Амиров скончался 14 августа от рака мозга. Ему был 21 год.

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