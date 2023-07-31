ФК «Химки» обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге чемпионата России

Фото: администрация г. о. Химки
Футбольный клуб «Химки» одержал гостевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче третьего тура Первой лиги чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Первую победу красно-чёрным принёс полузащитник Хетаг Хосонов, реализовавший пенальти на 87-й минуте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Благодаря победе подопечные Андрея Талалаева заняли девятую строчку, набрав три очка в трёх играх. В следующем туре Первой лиги «Химки» сыграют на выезде против «Шинника». Встреча состоится 5 августа.
В этом году болельщики «Химок» смогут поддержать команду в разных регионах страны – Тольятти, Грозном, Туле, Астрахани, Махачкале, Красноярске, Набережных Челнах, Краснодаре, Ленинградской области, Хабаровске, Саратове, Новороссийске, Ярославле и Москве. Для посещения игр карта болельщика не нужна.
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Благодаря победе подопечные Андрея Талалаева заняли девятую строчку, набрав три очка в трёх играх. В следующем туре Первой лиги «Химки» сыграют на выезде против «Шинника». Встреча состоится 5 августа.
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Лора Луганская