ФК «Химки» перед стартом сезона провёл открытую тренировку для болельщиков

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Футбольный клуб «Химки» в преддверии первого домашнего матча сезона провёл на стадионе «Родина» открытую тренировку. Болельщики задали игрокам вопросы, сделали селфи и получили автографы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Считаю, что такие встречи очень важны. приятно было познакомиться со всеми Главное – это болельщик, который приходит на трибуны и поддерживает клуб всем сердцем», – сказал нападающий команды Аршак Корян.Футболисты провели разминку, выполнили задания с мячом, координационные упражнения и комплекс для вратарей. Гости пришли с плакатами и всю тренировку поддерживали игроков кричалками. Болельщики дали игрокам наставления на новый сезон в МЕЛБЕТ-Первой лиге. Кроме того, фанаты приняли участие в розыгрыше призов.
Купить билеты на матч второго тура МЕЛБЕТ-Первой лиги «Химки» – «Торпедо» можно на сайте клуба.
Читайте также:
Химкинский Институт ядерной медицины стал одним из лидеров по лучевой терапии
Химчанин дважды стал главным экспертом Роскосмоса среди слесарей
Учителя из Химок получили жилищные сертификаты
Лора Луганская