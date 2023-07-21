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ФК «Химки» перед стартом сезона провёл открытую тренировку для болельщиков

21 июля 2023, 17:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Футбольный клуб «Химки» в преддверии первого домашнего матча сезона провёл на стадионе «Родина» открытую тренировку. Болельщики задали игрокам вопросы, сделали селфи и получили автографы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Считаю, что такие встречи очень важны. приятно было познакомиться со всеми Главное – это болельщик, который приходит на трибуны и поддерживает клуб всем сердцем», – сказал нападающий команды Аршак Корян.
Футболисты провели разминку, выполнили задания с мячом, координационные упражнения и комплекс для вратарей. Гости пришли с плакатами и всю тренировку поддерживали игроков кричалками. Болельщики дали игрокам наставления на новый сезон в МЕЛБЕТ-Первой лиге. Кроме того, фанаты приняли участие в розыгрыше призов.


В рамках партийного проекта единороссов «Старший брат» открытую тренировку посетили дети из семей мобилизованных химчан и активисты «Молодой Гвардии». 24 июля ФК «Химки» сыграет первый матч на домашнем поле. На стадионе «Арена Химки» «красно-чёрные» встретятся с московским «Торпедо».

Купить билеты на матч второго тура МЕЛБЕТ-Первой лиги «Химки» – «Торпедо» можно на сайте клуба.

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#Химки
#спорт
#футбол
#Первая лига
#болельщики
#тернировка
#ФК Химки
#Московская область
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Фигурист Плющенко со старшим сыном Сашей уезжают в Китай
20 июля 2023, 19:10

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фигурист Евгений Плющенко уезжает из России и берёт с собой только сына Сашу, оставив на родине младшего Арсения и жену Яну Рудковскую. Об этом пишут «Утро.ру».
Плющенко в своих соцсетях сообщил о том, что уезжает с сыном на два дня в Пекин, где будет проводить мастер-классы. Поклонников удивил тот факт, что спортсмен «отказался от русского языка», написав пост об отъезде на английском. Но Плющенко объяснил это тем, что на мероприятии не будет его сограждан, а сообщение адресовано тем, кто ждёт его в Китае.

Помимо сына, Плющенко будет сопровождать воспитанница «Ангелов Плющенко» Софья Сарновская, которая выступит ассистентом на мастер-классе, уточняет «Утро.ру».

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#спорт
#Китай
#мастер-класс
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Тренер Винер-Усманова стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
Путин наградил тренера Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
20 июля 2023, 16:27

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Владимир Путин наградил главного тренера национальной сборной, главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Как сказано в тексте указа главы государства, Винер-Усманова удостоена награды «за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта». 
 
Таким образом, тренер стала полным кавалером ордена. Ранее она была удостоена этой награды II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней.
 
Среди учениц Винер-Усмановой – олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы, призёры крупнейших мировых соревнований, в том числе представляющие Московскую область.
 
Винер-Усманова – инициатор создания и учредитель первого в России инновационного центра прогресса художественной гимнастики в Химках, который стал опорным пунктом подготовки гимнасток сборной России и уникальным спортивно-образовательным кластером для воспитания одарённых гимнасток Подмосковья.
 
Постановлением губернатора Московской области от 16 августа 2018 года Ирине Винер-Усмановой присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».


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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#спорт
#тренер
#художественная гимнастика
#сборная России
#президент
#Владимир Путин
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Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша»
19 июля 2023, 22:42

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский тренер Станислав Черчесов отправлен в отставку после вылета из квалификации Лиги Чемпионов.
Об отставке главного тренера венгерского ФК «Ференцварош» сообщил президент клуба Габор Кубатов. 

Он заявил, что после Лиги чемпионов, провел беседу с российским тренером, в ходе которой, было принято решение об уходе россиянина из клуба. Президент ФК выразил Черчесову слова благодарности и отметил, что команда попрощалась с тренером после поражения от «Клаксвика». 

Черчесов в настоящее время не комментировал информацию о своем уходе из клуба. Известно, что тренер возглавил ФК «Ференцварош» в 2021 году и неоднократно становился совместно с командой чемпионом по результатам игры. 

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#спорт
#Черчесов
#тренер
#футбол
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Украинский боксер Усик подписал контракт с футбольным клубом высшей лиги
19 июля 2023, 20:47

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик будет играть в украинской высшей лиге. Он подписал контракт с новичком высшей лиги Украины клубом «Полесье» из Житомира.
Соглашение рассчитано на один год. В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что Усик будет играть под номером 17. Другие детали контракта пока не раскрываются, передает сетевое издание «РБ Спорт».

Усику 36 лет, он не знает поражений на профессиональном ринге (20 побед, из них 13 — нокаутом). Он стал олимпийским чемпионом в 2012 году, после чего ушел в профессионалы.

Зимой 2022 года Усик уже выступал за «Полесье» в одном из контрольных матчей, а вот теперь заключил полноценный контракт. В молодости боксер занимался футболом. Он посещал спортивную школу первых чемпионов Украины симферопольской «Таврии», но позже решил сосредоточиться на боксе.

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#усик
#бокс
#футбол
#полесье
#украина
#чемпион
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Российских гимнастов допустили до соревнований в нейтральном статусе
19 июля 2023, 20:38

Фото: iStock/Petr_Joura

Российские гимнасты допущены до соревнований в нейтральном статусе. Такое решение приняла Международная федерация гимнастики (FIG).
Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, которые будут проходить после 1 января 2024 года. Для принятия участия необходимо заранее подать индивидуальную заявку и получить одобрение федерации.

Ранее сообщалось, что решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года будет принято не раньше сентября этого года. Также отмечалось, что со стороны Международного паралимпийского комитета точное решение тоже ещё не принято. Такая ситуация наблюдается из-за спецоперации на Украине.

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#спорт
#соревнования
#Россия
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Царьград: Эмигрировавшие из России спортсмены просчитались
19 июля 2023, 18:49

Фото: iStock/Urupong

В эфире программы «Царьград. Главное» эксперты обсудили сбежавших из России спортсменов.
Экономический обозреватель Юрий Пронько сообщил, что из России бежали более 200 спортсменов. Они поменяли гражданство из-за ситуации на Украине и санкций. По информации спортивных баз данных, часть эмигрантов – победители чемпионатов мира и Европы и несовершеннолетние атлеты. По статистике, чаще других спортсменов гражданство меняют фигуристы и шахматисты. Зачастую они выбирают такие страны как Сербия, ФРГ и Израиль.

Гостьей студии «Царьграда» стала трёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она высказала своё мнение касаемо сложившейся ситуации.

«Не так всё просто. Если человек – член сборной команды страны, выступал на предыдущих Олимпийских играх, и он меняет спортивное гражданство, то по всем законам он не имеет права на следующей Олимпиаде представлять другую страну. Допустим, ты уехал в Азербайджан, и ты можешь выступать за эту страну, но только не на Олимпийских играх. Ты будешь там как беженец. Мне кажется, это унизительно. Не менее унизительно, нежели выступать под нейтральным флагом в нынешней ситуации», – прокомментировала эмиграцию спортсменов эксперт.

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#спортсмены
#эмиграция
#гражданство
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Девушка из Петербурга едет представлять Россию на Всемирных играх маленьких людей в Германии
19 июля 2023, 18:46

Фото: istockphoto/coffeekai

Ульяне Подпальной из Петербурга 28 лет, ее рост всего 125 сантиметров: у девушки врожденная ахондроплазия. Ульяна профессионально занимается парабадминтоном и вскоре в одиночку поедет в Германию представлять Россию на Всемирных играх маленьких людей.
Ульяна из спортивной семьи. Ее родители тоже маленького роста. Они живут в Барнауле и серьезно занимаются пауэрлифтингом, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Девушка сначала увлекалась легкой атлетикой, потом плаванием, но окончательно нашла себя в бадминтоне. Секцию она нашла далеко от родного дома, в Санкт-Петербурге, и прилетела сюда уже на следующий день.

С того времени Ульяна уже пять лет активно тренируется, ездит на российские и международные соревнования. В 2019 году она стала бронзовым призером мирового чемпионата, а в мае этого года победила в чемпионате России. Очень вдохновило спортсменку участие в предыдущих всемирных играх в Канаде. Вернувшись оттуда, Ульяна устроила фестиваль маленьких людей из разных городов и регионов: соревновались, играли, знакомились, дружили.

Теперь девушка готовится к своей второй поездке на Всемирные игры маленьких людей. Они начнутся 28 июля. Системной финансовой поддержки у Ульяны нет, но она нашла выход: объявила сбор средств. Часть необходимой суммы уже набралась — билет в Германию приобретен.

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#маленькие люди
#парабадминтон
#игры
#петербург
#барнаул
#чемпионат
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Женская футбольная сборная России победила команду Ирана в товарищеском матче в Подмосковье
19 июля 2023, 14:23

Фото: Istockphoto / FotografieLink

Футболистки сборной России обыграла команду Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковном Новогорске и завершилась со счётом со счетом 2:0.
У победителей отличились Екатерина Братко и Алёна Андреева. На 54-й минуте та же Андреева не реализовала пенальти.
 
Это уже второй товарищеский матч женских сборных России и Ирана. В первом 14 июля в Казани россиянки разгромили соперниц со счётом 4:0.
 
В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. 

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#Московская область
#Подмосковье
#спорт
#футбол
#женщины
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Ariyadhiah: Саудовский клуб «Аль-Хиляль» договорился о покупке полузащитника «Зенита» Малкома
19 июля 2023, 03:37

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бразильского полузащитника «Зенита» Малкома по договоренности с клубом выкупил саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщило издание Ariyadhiah.
«"Аль-Хиляль" сделал исключительное предложение о покупке контракта талантливого бразильца и получил одобрение российского клуба, а на этой неделе игрок пройдёт медицинское обследование перед подписанием окончательного контракта», — пишет издание.

Малком стал игроком «Зенита» в сентябре 2019 года, перейдя в Санкт-Петербург из испанской «Барселоны» за €40 млн. Действующее соглашение футболиста с «Зенитом» было рассчитано до 30 августа 2027 года. В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит».

В марте 2023 года Малком и еще один бразильский футболист петербургской команды Клаудиньо получили российские паспорта.

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#ФК "Зенит"
#ФК "Аль-Хиляль"
#футбол
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