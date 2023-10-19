ФК «Химки» пробился в шестой раунд Кубка России

Фото: сайт ФК «Химки»
Подмосковные «Химки» обыграли соперников из клуба «Уфа» в матче пятого раунда «пути регионов» Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Арене-Химки» и завершилась со счётом 1:0.
Мяч на 41-й минуте с пенальти забил Хетаг Хосонов. На 84-й за вторую жёлтую карточку с поля удалили нападающего гостей Илью Молтенинова. Соперник "Химок" по шестому раунду определится в результате жеребьевки.
По регламенту Кубка России 16 клубов Российской премьер-лиги на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», а ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов». В то же время команды, расположившиеся на четвёртых местах, завершат выступление.
Действующий обладатель Кубка России – московский ЦСКА.
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По регламенту Кубка России 16 клубов Российской премьер-лиги на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», а ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов». В то же время команды, расположившиеся на четвёртых местах, завершат выступление.
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Лора Луганская