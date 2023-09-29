ФК «Химки» вышел в пятый раунд Кубка России

Фото: сайт ФК «Химки»
Футбольный клуб «Химки» обыграл на выезде московский клуб Медиалиги 2Drots в матче четвёртого раунда «пути регионов» Кубка России. Встреча на стадионе «Москвич» завершилась со счётом 2:0.
Голы забил Кирилл Панченко на 15-й и 59-й минуте. На 25-й ганский игрок 2Drots Годфред Клуцей получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. А в добавленное к первому тайму время полузащитник химчан Бутта Магомедов не смог реализовал пенальти – его отразил вратарь хозяев Дмитрий Сычёв. Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 29 сентября. Матчи пройдут 17-19 октября.
По регламенту Кубка России 16 клубов Российской премьер-лиги на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, занявшие первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов». А вот занявшие четвёртые места клубы завершат выступление.
Команды «пути регионов» сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие выйдут в плей-офф, который пройдёт по системе вылета из турнира после двух поражений.
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По регламенту Кубка России 16 клубов Российской премьер-лиги на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, занявшие первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов». А вот занявшие четвёртые места клубы завершат выступление.
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Лора Луганская