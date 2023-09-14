ФК «Кашира» обыграл в чемпионате России соперников из Видного

Фото: администрация г. о. Кашира
Клуб «Кашира» одержал вторую подряд домашнюю победу в чемпионате России по футболу III дивизиона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Благодаря победе подмосковный коллектив ушёл с последнего места в таблице, поднявшись на две строчки. Следующий домашний матч каширяне проведут 23 сентября с командой СШОР Богородского городского округа.
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