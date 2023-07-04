ФК «Сатурн» возглавил экс-наставник «Спартака» Кононов

Фото: сайт ФК «Сатурн»
Новым главным тренером раменского «Сатурна» назначен 57-летний Олег Кононов. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Последним клубом Кононова был тульский «Арсенал». Он возглавлял команду с июня 2022 года по январь 2023-го. Белорусский специалист также известен по работе с «Краснодаром», грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».
Лучшим достижением Кононова в качестве тренера команды РПЛ стало третье место, занятое с «Краснодаром» в сезоне-2014/2015.
ФК «Сатурн» выступает во Второй лиге – третьем по значимости дивизионе чемпионата России. В прошедшем сезоне команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице группы А.
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Лучшим достижением Кононова в качестве тренера команды РПЛ стало третье место, занятое с «Краснодаром» в сезоне-2014/2015.
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Лора Луганская