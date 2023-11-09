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Forbes посчитал личный бренд Медведева лучшим среди российских спортсменов

09 ноября 2023, 15:13
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Теннисист Даниил Медведев стал первым в рейтинге персональных брендов среди российских спортсменов.
В число участников рейтинга Forbes включили только действующих спортсменов. В рейтинг не попали те, кто сменил спортивное гражданство до 1 сентября нынешнего года. На втором месте расположилась серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова. На третьем нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В ТОП-10 оказался форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба (4-е место), фигуристка Камила Валиева (5), теннисист Андрей Рублев (6), а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (7). На 8 месте оказалась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, далее следует чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев. На 10 месте фигуристка Евгения Медведева.


Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в допинговом деле Камилы Валиевой виновата российская сторона. По словам Родниной, «про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться», версия о том, что фигуристка выпила не из того стакана является «бредом».

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#спорт
#спортсмены
#новости
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В Серебряных Прудах пройдет открытый чемпионат по мини-футболу среди мужчин
09 ноября 2023, 13:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Открытый чемпионат городского округа Серебряные Пруды по мини-футболу среди мужских команд пройдет на СК «Молодежный». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
11 ноября на базе спортивного комплекта «Молодежный» стартует «Открытый чемпионат городского округа Серебряные Пруды по мини-футболу среди мужских команд. 

Всего в соревнованиях примут участие 10 команд из Московской, Рязанской и Тульской областей. Серебряные представят  ФК «ОМВД», ФК «Петрово», ФК «Вятич», ФК «Серебряные Пруды» и СШ «Юность». 

Стоит отметить, что турнир пройдет в два этапа. Сначала игры будут проходить по круговом системе, а во втором этапе встретятся в групповых матчах.

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#подмосковье
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#футбол
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Подмосковные теннисисты стали призерами Первенства России
09 ноября 2023, 12:43

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали бронзовыми призерами первенства России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов со всей России.

Теннисистки из Московской области сыграли в полуфинале со сборной из Татарстана. Уступив соперницам два очка подмосковная команда стала обладателем «бронзы». 

Кроме этого, юноши сборной Подмосковья стали седьмыми в итогом зачете команд.

Также на протяжении пяти дней пройдут соревнования в одиночных  мужском и женском разрядах, в мужских и женских парах, а также между смешанными командами.

Стоит отметить, что первенство  России среди спортсменов до 22 лет проходит с 9 по 12 ноября  в СК «Чертаново». 

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#бронза
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Подмосковные спортсмены стали призерами Чемпионата России по тхэквондо
09 ноября 2023, 11:24

Фото: пресс-служба Ассоциации

Спортсмены сборной Московской области приняли участие в Чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ 2023. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации.
Соревнования проходили с 2 по 5 ноября в Санкт-Петербурге.

Всего в чемпионате приняли участие свыше 1600 спортсменов со всей России. Участники боролись за право переставлять честь России на международных соревнованиях в составе национальной сборной.

«Эти соревнования продемонстрировали не только физическое мастерство спортсменов, но и их приверженность ценностям уважения, дисциплины и настойчивости. <…> Турниры такого уровня являются свидетельством растущей популярности и успеха этого вида спорта как в Московской области, так и в России в целом», - отметил президент федерации тхэквондо МФТ Александр Менчук.
Сборная Московской области завоевала на турнире 21 «золото» и «серебро»,а также 15 бронзовых медалей.

Стоит отметить, что 16 подмосковных спортсменов попали в сборную России по тхэквондо МФТ. Они будут представлять честь страны на международных соревнованиях в 2024 году. Кроме этого,ещё 8 спортсменов вошли в резервный состав национальной сборной. 


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#московская область
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Подмосковные арбалетчики выиграли четыре медали на международном турнире
09 ноября 2023, 09:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре медали завоевали подмосковные арбалетчики на международных соревнованиях и «Кубке Сенежа» по стрельбе из арбалета. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в Солнечногорске в ФОКе «Поварово» имени Б.П. Михайлова с 2 по 7 ноября.

В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из России, Египта, Турции, Украины, Грузии, Ирака, Ливанской Республики, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

Подмосковные спортсмены завоевали три «серебра» и одну «бронзу». Алексей Боденко выиграл «серебро» дисциплинах — 60 и 120 выстрелов на международном турнире,а также на 60 выстрелов на «Кубке Сенежа». Бронзовым призером в дисциплине на 60 выстрелов «Кубка Сенежа» стала Алина Сорокина.

Стоит отметить, что соревнования были посвящены 85-летию со дня образования города Солнечногорск.

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#стрельба
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Клуб россиянина Арсена Захаряна досрочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
09 ноября 2023, 01:08

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян, вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА за два тура до конца группового этапа.
В очередном туре главного европейского клубного турнира «Реал Сосьедад» сор счётом 3:1 обыграл португальскую «Бенфику». Арсен Захарян вышел на поле на 78-й минуте матча, но какими-либо полезными действиями при этом не отметился.

После победы испанский клуб набрал 10 очков в турнирной таблице, гарантировав себе выход в плей-офф. Таких же результатов добились немецкая «Бавария», мадридский «Реал», итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».

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#футбол
#лига чемпионов
#испания
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Стала известна причина смерти футболиста Лесина в Сочи
Отец погибшего футболиста Лесина заявил, что его сын скончался от асфиксии
08 ноября 2023, 22:10

Фото: iStock/Nastco

Чувашский футболист и тренер Алексей Лесин, найденный погибшим в Сочи, умер от асфиксии, об этом сообщил его отец Сергей Лесин в интервью для «Спорт-Экспресс».
«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии - захлебнулся, проще говоря», - прокомментировал ситуацию Лесин.

По словам отца погибшего, его сын с компанией пошёл в бар, однако, из-за дресс-когда его не пустили. Он сказал друзьям, что подождёт их и пошёл бродить по городу. В пять часов утра его видели идущим из другого бара в сторону моря, а уже в восемь утра его тело нашли на берегу.

Напомним, ранее Сергей Лесин также рассказал, что никак не может получить тело сына из морга. Следователи ссылаются на некие дополнительные проверки и не выдают семье труп, хотя у них на руках имеются все необходимые бумаги.

Напомним, Лесин погиб 6 ноября в Сочи, куда приехал для участия на Всероссийских соревнованиях по футболу. По словам родственников спортсмена - у него не было проблем со здоровьем, к тому же, личные вещи футболиста так и не были обнаружены.

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#сочи
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#футбол
#смерть
#море
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РИА: Отец погибшего футболиста Лесина не может забрать из морга тело сына
08 ноября 2023, 21:11

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Отец погибшего чувашского футболиста Алексея Лесина Сергей Лесин рассказал, что ему не дают забрать из морга тело сына, в интервью для «РИА Новости».
«У нас сейчас главная проблема в том, что мы не можем вывезти тело с территории морга, потому что следователи не предоставляют никакие документы и никакую информацию. Я второй день прошу подготовить документы, а следователь сейчас не выходит на связь, хотя машина для перевозки тела уже здесь», - прокомментировал ситуацию Лесин-старший.

По словам отца погибшего, с организацией церемонии прощания им активно помогают бывшие воспитанники Лесина, а также члены футбольных клубов, за которые он играл. Похороны должны пройти 12 ноября в городе Чебоксары. 

Напомним, Лесин погиб 6 ноября в Сочи, куда ​приехал для участия на Всероссийских соревнованиях по футболу. Причина гибели спортсмена пока что не установлена. По словам родственников спортсмена - у него не было проблем со здоровьем, к тому же, личные вещи футболиста так и не были обнаружены.

Алексею Лесину было всего 30 лет.

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Василий Уткин назвал главную проблему тренера Абаскаля в «Спартаке»

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#следователи
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#сочи
#документы
#смерть
#футбол
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В Жуковском прошёл турнир по шахматам «Мемориал В. Н. Коновалова»
08 ноября 2023, 20:09

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В молодёжном центре «Дружба» в подмосковном Жуковском состоялся открытый городской турнир по шахматам «Мемориал В. Н. Коновалова». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир был проведён в память основателя клуба «Двойной шах» Валерия Николаевича Коновалова. В мероприятии приняли участие 50 спортсменов в возрасте от 12 до 90 лет. Участники были не только из Жуковского, но и из Москвы, Раменского, а также Люберецкого и Раменского районов.

По итогу состязаний в основном составе первое место занял Антон Ситников из Москвы, второе — Сергей Архипов из посёлка Малаховка), третье – Олег Пыхтинов из Раменского.

Среди ветеранов первое, второе и третье места заняли соответственно тренер по шахматам молодёжного центра «Дружба» Михаил Кузнецов, раменчанин Михаила Медведева, и Алексей Горбатов из Жуковского.

Что касается школьников, то здесь в турнире победителем стал Дмитрий Приходько из Раменского, серебро завоевал Кирилл Глазов из Москвы, бронзу – Тигран Сейранов тоже из Раменского.

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#турнир
#клуб
#шахматы
#жуковский
#спорт
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Василий Уткин назвал главную проблему тренера Абаскаля в «Спартаке»
Уткин: Проблема Абаскаля заключается в слишком большом количестве идей
08 ноября 2023, 18:22

Фото: istockphoto/Rost-9D

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин назвал главную проблему тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. На его взгляд, у того слишком много творческих идей, которые мешают сосредоточиться на достижении конкретного результата.
После матча с14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «красно-белые» сыграли вничью 1:1 с «Локомотивом», Уткин объявил, что наконец-то понял, в чем заключаются трудности Абаскаля. По мнению спортивного аналитика, дело вовсе не в том, что его идеи непонятны или сложны для воплощения на футбольном поле. Проблема в том, что их просто слишком много, передает «Чемпионат».

Комментатор отметил, что «Спартак» заиграл гораздо лучше после того, как был удален один игрок. На его взгляд, это произошло потому, что оставшимся на поле футболистам не пришлось разбираться в том нагромождении мыслей, которые тренер, как всегда, вывалил на команду. Оставшись в меньшинстве, игроки вынуждены были сосредоточиться на игре и на оптимальности действий, что и принесло результат, заключил Уткин.

После 14-ти туров «Спартак», имея в активе 21 очко, занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

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