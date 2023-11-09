Forbes посчитал личный бренд Медведева лучшим среди российских спортсменов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
В ТОП-10 оказался форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба (4-е место), фигуристка Камила Валиева (5), теннисист Андрей Рублев (6), а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (7). На 8 месте оказалась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, далее следует чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев. На 10 месте фигуристка Евгения Медведева.
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