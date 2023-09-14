FourFourTwo: Эмблемы «Зенита» и ЦСКА вошли в топ-100 лучших в мире

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Логотип ЦСКА редакторы FourFourTwo описали как изначально строгий и простой, как и подобает символу армейского клуба, но с годами становившийся все ярче и заметнее, украшался венками из листьев и лентами, конечно же, красными. По словам авторов комментария, эмблема ЦСКА «такая же русская, как Путин, пьющий водку в меховой шапке».
Любопытно, что само слово «зенит» («zenit») образовалось случайно, в результате ошибки переписчиков при копировании перевода с арабского языка на латынь. Должно было быть написано «zemt». Именно так на арабском называется высшая точка небесной сферы.
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