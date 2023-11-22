Францию могут снять с ЧМ из-за игрока, который играл за Нигер

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Форвард выступал за национальную команду Нигера на турнире Западноафриканского футбольного союза. Он является частью отбора на чемпионат мира. Иссуфу сыграл в одном турнире за две команды, что запрещается Международной федерацией футбола (ФИФА).
Иссуфу играл в трех матчах чемпионата мира. Он отдал две голевые передачи. Сейчас сборная Франции играет против команды Сенегала в 1/8 финала. Иссуфу не оказался в заявке французов.
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