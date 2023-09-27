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Функционер Камоцци: Сейчас Бабич играет лучше Джикии, это нужно принять

27 сентября 2023, 14:03
Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал игру «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0). Об этом сообщает «РБ Спорт».
По мнению Камоцци, на данный момент «Спартак» находится в хорошей форме. Камоцци отметил, что сейчас клуб может обыграть любую команду РПЛ.

«Я думаю, что если Джикия настоящий лидер, то никаких проблем возникнуть не должно. Сейчас Бабич играет лучше, это нужно принять», — так Камоцци прокомментировал «РБ Спорту» нахождение Джикии на скамейке.


Напомним, Георгий Джикия — чемпион РФ, обладатель Кубка и Суперкубка страны в составе «Спартака».

Ранее Предприниматель Серг­ей Шишкарев заявил, что с нынешним тренером Абаскелем, у «Спартака» нет будущего.

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Российским киберспортсменам не выплатили приз в $200 тысяч из-за гражданства
27 сентября 2023, 14:07

Фото: IStock/Kerkez

Киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико, стали победителями чемпионата по компьютерной игре Fortnite, но приз в 200 тысяч долларов им не выплатили.
Игроков дисквалифицировали из-за российского гражданства, пишет sportskeeda.com.
 
Представители компании Epic Games заявили, что Россия находится в списке государств с ограниченным доступом к призам. Абдрахманов и Люсико ответили, что живут и играют из Белоруссии, а эта страна не попала в данный перечень, но решение не изменили.

При этом 28 августа Международная федерация киберспорта дала разрешение российским киберспортсменам участвовать в международных турнирах под национальным флагом и гимном.

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#спорт
#киберспорт
#политика
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Предприниматель Шишкарев: Не вижу у «Спартака» будущего с Абаскалем — он бездарь
27 сентября 2023, 13:53

Фото: iStock/Rost-9D

Предприниматель Серг­ей Шишкарев рассказал о больших план­ах клуба «Черном­орец», «Спартаке» и его глав­ном тренере. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Шишкарев рассказал, что клуб «Черноморец» достигнет уровня «Спартака» через несколько лет. Он подчеркнул, что это произойдет после улучшения инфраструктуры в Новороссийске. Бизнесмен отметил, что 15 октября будет принято решение о том, в каком месте построят новый стадион. 

Говоря о «Спартаке», Шишкарев отметил, что с нынешним тренером Абаскелем,  у клуба нет будущего.

«Потому что он клоун. Разговаривает сам с собой, у него театр одного актера, как будто он перед зеркалом выступает. Это бездарь, он отрабатывает непонятно что. И чем быстрее «Спартак» с ним расстанется, тем быстрее заиграет на чемпионском уровне», — цитирует предпринимателя «РБ Спорт».

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#спартак
#футболист
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Подмосковные паралимпийцы завоевали 6 медалей на играх по стрельбе
27 сентября 2023, 11:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В рамках Всероссийских Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» по итогам соревнований по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением ОДА подмосковные стрелки завоевали 6 медалей.
Соревнования прошли в Казани с 19 по 25 сентября.  В стрельбе соревновались более 50 участников из 16 регионов России.

Представители Подмосковья завоевали одно «золото», два «серебра» и три «бронзы».  Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная спортсменка Анастасия Дементьева завоевала золотую и серебряную медали, а Марина Нестерова — два «серебра» и одну «бронзу».  Александр Базеров занял почетное третье место в мужском зачете.  
 
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#соревнования
#минспорт мо
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Каратисты из Московской области завоевали 12 медалей на международных соревнованиях
27 сентября 2023, 09:14

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области выступали на международных соревнованиях в Индонезии в составе национальной сборной и завоевали 2 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Международный турнир проводился по каратэдо сито-рю в городе Джакарта в период с 17 по 27 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Этот турнир проводится раз в 3 года и являются самым значимым спортивным событием в рамках спортивной дисциплины «сито-рю» вида спорта «восточное боевое единоборство».

Подмосковье на этих состязаниях представляли 24 спортсмена. 

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#спорт
#спорт подмосковья
#каратэ
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В Кашире определились участники четвертьфинала футбольного кубка «Золотая осень»
26 сентября 2023, 20:04

Фото: администрация г. о. Кашира

В Кашире завершились матчи 1/8 финала футбольного кубка «Золотая осень» памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Бориса Фролова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Матчи прошли на большой поляне стадиона Спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева. В завершающий день этапа встретились команды «Локомотив» и «СИЗО-5». Железнодорожники разгромили противников со счётом 10:1. У победителей хет-триком отметился Роман Борзых. По два мяча забили Сергей Моль и Алексей Перепечкин.
«Матч прошёл с нашим преимуществом. Все ребята зрелые, играющие. Показали хороший футбол и полную самоотдачу. Мы неоднократно становились обладателями кубка «Золотая осень», и в этом году коллектив настроен дойти до финала», - заявил тренер «Локомотива» Николай Рымшин.  
В другой паре, сыгравшей в этот день, «Ветераны» были сильнее «Метеора». Таким образом, в четвертьфинале кубка сыграют «Ветераны» – Руново, «Рояль СК-97-2» – ФК «Ступино», «Ветераны» – «Локомотив» и «Динозавры» – «СК-97».
 
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#спорт подмосковья
#футбол
#кашира
#турнир
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Подмосковный теннисист Хачанов выиграл турнир в Китае
26 сентября 2023, 18:01

Фото: Минспорт МО

Представляющий Подмосковье теннисист Карен Хачанов стал победителем турнира в китайском Чжухае. В финале 15-я ракетка мира сломил сопротивление японца Есихито Нисиоку – 7:6 (7:2), 6:1.
Это первый для Хачанова титул с 2018 года и пятый в карьере.  Ранее другой представитель Московской области Роман Сафиуллин впервые в карьере добрался до финала. Это случилось на турнире в Чэнду в КНР. Однако в решающем матче 55-й номер мирового рейтинга уступил Александру Звереву из Германии. 

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#минспорт мо
#спорт подмосковья
#теннис
#турнир
#подмосковье
#московская область
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Исполком УЕФА предложил допустить сборные России U-17 к международным турнирам
26 сентября 2023, 16:59

Фото: istockphoto/FotografieLink

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА) предложил руководству организации допустить российские сборные до 17 лет к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Сообщение об этом появилось на официальном сайте УЕФА.
В тексте обращения указано, что в УЕФА всегда понимали, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Также в организации твердо убеждены, что одно из назначений футбола как любимой игры миллионов — посылать сигналы мира, добра и надежды всем людям планеты.

Несовершеннолетние не должны быть лишены соревноваться со сверстниками из других стран. Исходя из этого, было принято решение обратиться к руководству УЕФА восстановить сборные России в возрасте до 17 лет, даже в тех турнирах, где отборочные соревнования уже были проведены. Сборные России будут играть без флага и гимна страны. Матчи будут проводиться на нейтральных полях.

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#уефа
#игры
#футбол
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Подмосковная теннисистка завоевала две медали на международных соревнованиях в Сербии
26 сентября 2023, 16:32

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Московской области Елена Приданкина, представляющая регион и родной округ Подольск выиграла золотую и серебряную награды международного турнира по теннису «ITF W15».

Соперницей подмосковной теннисистки в финале соревнований стала немецкая спортсменка Мару Гут, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Обе спортсменки приняли участие также в парном разряде соревнований, где уступили первенство Катарине Йокич из Сербии и Элени Христофи из Греции.

Бронзу соревнований забрала российская теннисистка Арина Булатова. 

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#первенство
#спорт
#спорт подмосковья
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Боец Медведев назвал чемпиона UFC Стрикленда тактической машиной
26 сентября 2023, 16:08

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Боец RCC Борис Медведев заявил, что чемпион UFC Шон Стрикленд побеждает за счёт того, что силён в тактике.
«Стрикленд – это тактическая машина, которая действует с большим умом. Он хорошо контролирует дистанцию, пробивает серии и постоянно наседает. Очень сложно драться, когда оппонент постоянно рядом с тобой и угрожает ударами. Это заставляет нервничать», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Медведев.

Отмечается, что у спортсмена на счету 28 побед и пять поражений. Он идёт на серии из трех выигранных поединков.

А в Московской области 7 октября состоится чемпионат по кикбоксингу «Битва в Подольске». На турнир, который будет проходить в универсальном спортивном центре «Юность», приедут спортсмены из Подольска, Красногорска, Раменского, Реутова, Ашукино, Дедовска, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Сочи и Москвы. Всего состоится шесть рейтинговых поединков.

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