Функционер Камоцци: Сейчас Бабич играет лучше Джикии, это нужно принять

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«Я думаю, что если Джикия настоящий лидер, то никаких проблем возникнуть не должно. Сейчас Бабич играет лучше, это нужно принять», — так Камоцци прокомментировал «РБ Спорту» нахождение Джикии на скамейке.
Ранее Предприниматель Сергей Шишкарев заявил, что с нынешним тренером Абаскелем, у «Спартака» нет будущего.
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