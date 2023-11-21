Футболист Алдонин назвал Дзагоева один из самых талантливых игроков РФ

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что спортсмен Алан Дзагоев является одним из самых талантливых российских игроков.
«Алан на футбольном поле умел делать всё. Когда он был здоров, все понимали, что это футболист очень высокого уровня. У Дзагоева была достойная карьера, он провёл много важных матчей за ЦСКА и сборную России. Где-то полностью раскрыть потенциал помешали травмы. Алан – один из самых талантливых российских игроков», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.
Он также пожелал спортсмену удачи в дальнейшем.
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