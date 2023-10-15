Футболист АПЛ организовал секс-вечеринку в элитном лондонском отеле

Фото: istockphoto/jacoblund
Футболист Английской премьер-лиги устроил секретную секс-вечеринку в элитном отеле Лондона.
The Sun пишет, что приглашённым на оргию девушкам пришлось сдать охране телефоны и подписать договор о неразглашении. Одна из участниц вечеринки призналась, что всё, что происходило, было «безумным». По словам очевидицы, девушек было так много, что некоторым пришлось ждать в гараже, пока в отельных номерах освободится место для новых гостей.
На вечеринке работал бесплатный бар, поэтому все гости были пьяными. Только футболисты могли иметь при себе телефон. Всех остальных обыскивали на входе также тщательно, как в аэропорту.
Сообщается, что организатором вечеринки является один из футболистов АПЛ, который отмечал таким образом в мае 2022 года день рождения.
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«Они сняли несколько больших комнат, организаторы водили туда девушек одну за одной. Там было несколько игроков АПЛ в постелях с девушками», - рассказала девушка.
Сообщается, что организатором вечеринки является один из футболистов АПЛ, который отмечал таким образом в мае 2022 года день рождения.
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Мария Фирсова