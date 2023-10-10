Футболист Булыкин: «Жаль, что политика руководит спортом»

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил сожаление о том, что именно политика повлияла на решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17 до международных турниров.
«Хочется надеяться, что наша молодежь будет играть в международных матчах, ведь такие поединки очень важны для футболистов. Сейчас много сборных негативно настроены по отношению к нашей команде, поэтому наше отстранение будет действовать до окончания СВО. Жаль, что политика руководит спортом, хотелось бы, чтобы спорт был вне политики, но сейчас это маловероятно», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
Он добавил, что, в связи с этим, сейчас российским спортсменам надо набраться терпения и сил.
Читайте также:
Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам
Журова усомнилась в допуске сборных РФ U-17 от УЕФА
Бывший замгендиректора «Спартака» Кузьмичев: «Черчесов — крепкий тренер»
Мелисса Тимофеева