Футболист Деменко: «Краснодар» — фаворит в воскресном матче»

Чемпионат и Первенство мира IASKF проходили в городе Орел.

«Родители тогда решили, что я должна уметь за себя постоять, и привели меня на карате. Вспоминаю свою первую встречу с тренером Натальей Андреевной. Она мне очень понравилась. Я нашла здесь много друзей. В карате я быстро втянулась и вскоре перешла в среднюю группу», - поделилась юная спорсменка.

