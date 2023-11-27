Футболист Деменко назвал глупостью оскорбительный жест Кордобы в адрес судьи

Фото: istockphoto.com/StudioQ1
Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал оскорбительный жест в адрес судьи со стороны нападающего команды колумбийского футболиста Джона Кордобы в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом».
Спортсмен назвал такой поступок коллеги глупостью и выразил уверенность, что тот уже жалеет о своём поступке.
Он также задался вопросом, сможет ли «Краснодар» выйти на трансферный рынок зимой с футболистом с такой репутацией.
Читайте также:
Футболист Канчельскис: «Краснодару» будет даже чуть проще в роли догоняющего»
«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, обыграв «Сочи»
Матч сборной России и команды Кубы по футболу внесут в Книгу рекордов РФ
«Кордоба уже понимает, что совершил большую ошибку. Это можно даже назвать не ошибкой, а глупостью. Теперь посмотрим, какое наказание ему будет вынесено. Мне кажется, в этом году он уже не сыграет. Джон подвёл команду. Он находится в отличной форме и является одним из лидеров «Краснодара», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Деменко.
Читайте также:
Футболист Канчельскис: «Краснодару» будет даже чуть проще в роли догоняющего»
«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, обыграв «Сочи»
Матч сборной России и команды Кубы по футболу внесут в Книгу рекордов РФ
Мелисса Тимофеева