Футболист Гладилин назвал ошибкой менеджмента «Спартака» возможный уход Джикии

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«Нельзя допустить, чтобы Джикия переходил в другой клуб РПЛ, ведь это ослабит «Спартак» и усилит конкурентов. Георгий ещё пригодится команде. Если он уйдёт, то это будет ошибкой менеджмента клуба. Сейчас непростая ситуация, поэтому Джикии стоит потерпеть и всё может измениться. Георгий стал настоящим спартаковцем, носил капитанскую повязку и влюбил в себя болельщиков. Он должен остаться», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Гладилин.
Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что адаптация турецкого футболиста Эмирджана Гюрлюка прошла достаточно быстро. При этом, он добавил, что игра эквадорского футболиста Джастина Куэро также является неплохой.
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