Футболист Гвардиол из Хорватии стал самым дорогим игроком в истории футбола

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Хорватский футболист Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола после перехода в «Манчестер Сити». Об этом написало издание Sky Sports.
Сообщается, что игрока купили за 90 млн евро и заключили с ним контракт на пять лет.
До перехода в «Манчестер Сити» Гвардиол с 2021 года играл за «Лейпциг», до этого он был игроком хорватского «Динамо». Гвардиол – двухкратный обладатель Кубка Германии и бронзовый призёр чемпионата мира-2022.
Издание напоминает, что до него самым дорогим футболистом был Харри Магуайр, которого «Манчестер Юнайтед» купил за 87 млн евро.
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До перехода в «Манчестер Сити» Гвардиол с 2021 года играл за «Лейпциг», до этого он был игроком хорватского «Динамо». Гвардиол – двухкратный обладатель Кубка Германии и бронзовый призёр чемпионата мира-2022.
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Анастасия Чинкова