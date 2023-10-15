Футболист из Сербии Деспотович захотел получить российское гражданство

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Сербский футболист Джордже Деспотович выступал за несколько клубов в Российской премьер-лиге.
Спортсмен решил получить российское гражданство. Представитель футболиста Юрий Горбенко рассказал, что у него есть русская жена и ребёнок. В конце 2023 года Джордже Деспотович подаст документы на получение паспорта РФ.
В данный момент футболист находится без клуба, но поддерживает форму в Москве. Зимой спортсмен присоединится к одной из команд на сборах. Последним клубом, который представлял Джордже Деспотович, был тульский «Арсенал», также защищал цвета «Оренбурга» и «Рубина».
В июле Деспотович заявил, что Сербия- одна из редких стран, которая всегда поддерживает Россию.
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В данный момент футболист находится без клуба, но поддерживает форму в Москве. Зимой спортсмен присоединится к одной из команд на сборах. Последним клубом, который представлял Джордже Деспотович, был тульский «Арсенал», также защищал цвета «Оренбурга» и «Рубина».
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Мария Фирсова