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Футболист из Сербии Деспотович захотел получить российское гражданство

15 октября 2023, 14:03
Фото: iStock/JessAerons

Фото: iStock/JessAerons

Сербский футболист Джордже Деспотович выступал за несколько клубов в Российской премьер-лиге.
Спортсмен решил получить российское гражданство. Представитель футболиста Юрий Горбенко рассказал, что у него есть русская жена и ребёнок. В конце 2023 года Джордже Деспотович подаст документы на получение паспорта РФ.

В данный момент футболист находится без клуба, но поддерживает форму в Москве. Зимой спортсмен присоединится к одной из команд на сборах. Последним клубом, который представлял Джордже Деспотович, был тульский «Арсенал», также защищал цвета «Оренбурга» и «Рубина».


В июле Деспотович заявил, что Сербия- одна из редких стран, которая всегда поддерживает Россию.

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Индия планирует провести Олимпийские игры
14 октября 2023, 19:06

Фото: istockphoto/BalkansCat

Глава Индии Моди сообщил о намерении страны принять летнюю Олимпиаду в 2036 году.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о заинтересованности в проведении летней Олимпиады в 2036 году, пишет ТАСС.
 
«Индия очень заинтересована в проведении Олимпиады приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, которая должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества», —заявил Моди.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета) Украины», - прокомментировал ситуацию Адамс.
Отметим, что Россия была отстранена из-за включения в олимпийский совет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее МОК решил отозвать признания Международной ассоциации бокса, которая допустила спортсменов из России и Белоруссии к выступлению под национальными флагами. За решение об отзыве единогласно проголосовали 69 человек.

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Болельщик из США подарил фигуристке Валиевой подарок за 250 тысяч рублей

Футболист сборной Италии Тонали будет лечиться от игровой зависимости
#индия
#олимпиада
#спорт
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Футболист сборной Италии Тонали будет лечиться от игровой зависимости
14 октября 2023, 17:46

Фото: istockphoto/Steevy84

Итальянского футболиста «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали ждёт курс лечения от игровой зависимости.
Corriere della Sera пишет, что сотрудники прокуратуры во время допроса предложили игроку пройти курс лечения от лудомании у психотерапевта. Спортсмен согласился.
 
12 октября стало известно, что на ставках играет полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли. Игрок заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло «тоже делают это». Сообщается, что будучи игроком «Ромы», футболист делал ставку на матч своей команды в Кубке Италии. При этом сам находился на скамейке запасных.

23-летний Тонали выступал за «Брешию» и «Милан». 15 матчей отыграл за сборную Италии.

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#футбол
#италия
#спорт
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Болельщик из США подарил фигуристке Валиевой подарок за 250 тысяч рублей
14 октября 2023, 17:04

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Американский болельщик преподнёс российской фигуристке Камиле Валиевой неожиданный подарок.
Спортсменка получила в подарок корзину яблок, на дне которой лежала коробка с последней моделью iPhone. Средняя стоимость такого телефона в России составляет примерно 250 тысяч рублей.

«Счастливая обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США. Спасибо за то, что радуете! А также корзинка урожая яблок для Камилы. Аксессуары к новому телефону от еще одного болельщика из США», — так подписал ролик в Telegram-канале фан-клуба Камилы Валиевой.
Ранее норвежцы обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи. Норвежские лыжники заявили, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов солгал. В начале апреля Большунов рассказал, что получил сообщение от спортсмена из норвежской сборной со словами «приезжай к нам, мы соскучились».

«В любом случае, я точно не отправлял такое сообщение. Возможно, скоро найдется тот, кто напишет ему небольшое сообщение за кулисами, но ничего об этом не слышал»,— сказал призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг изданию Nettavisen.
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#фигурное катание
#спорт
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«Единая Россия» организовала открытую тренировку с Марией Коротеевой в Кашире
14 октября 2023, 16:51

Фото: iStock/Iona Studio

Партия «Единая Россия» совместно с работниками спортклуба «Кашира» организовала открытую тренировку с Марией Коротеевой в подмосковной Кашире, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Мария Коротеева - российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 100 метров с барьерами. Ее личное лучшее время - 12,60 секунды, достигнутое во время Олимпийских игр в Афинах.

Открытую тренировку с чемпионкой провели 7 октября в рамках эстафеты «Доброе дело – лучший подарок Президенту» в честь Дня рождения Владимира Путина.

Как отметила руководитель общественной приемной Екатерина Муратова, такие тренировки крайне важны для юных спортсменов, поскольку они имеют возможность не только набраться опыта от профессионалов, но и посмотреть на чемпиона, как на пример, и вдохновиться больше и усерднее работать.

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#доброе спорт
#кашира
#подмосковье
#единая россия
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Школьница из Каширы взяла первое место в Первенстве ЦФО по киокушин
14 октября 2023, 16:26

Фото: iStock/master1305

Школьники из Каширы стали призерами Первенства ЦФО и фестиваля «Московские надежды» по киокушин, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Первенство ЦФО и фестиваль «Московские надежды» прошли в столичном Центре Боевых Искусств с 7 по 9 октября. 

В соревнованиях приняли участие воспитанники спортивной школы «КАШИРА», которые занимаются в секциях «Киокушин».

Диана Рузаева взяла золотую медаль в Первенства ЦФО. Еще десять каширских школьников взяли вторые и третьи места как в Первенстве ЦФО, так и на фестивале «Московские надежды». 

Администрация Каширы выразила поздравления спортсменам, взявшим призовые места и их тренеру Алексею Кутепову.

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#школы
#первенство
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#кашира
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#спорт
#каратэ
#школьники
#подмосковье
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В Кашире состоялся турнир по настольному теннису «Тарасковский накат»
14 октября 2023, 15:34

Фото: iStock/Sinenkiy

14 октября в Кашире прошел турнир по настольному теннису «Тарасковский накат», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Мероприятие стартовало ровно в 10:00 в МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева» (Тарасково). При этом, с 9:00 участники могли размяться. 

Участие в парном туринре «Тарасковский накат» смогли принять все желающие, имеющие до 550 очков рейтинга RTTF (TTWR и пр.) для каждого игрока. Те игроки, которые достигли более высокого рейтинга, также смогли поучаствовать, однако, вне зачета. 

Жители Каширы также могли прийти и просто понаблюдать за друзьями, знакомыми или просто провести на турнире время в качестве зрителей. Единственное обязательное условие - это сменная обувь.

Результаты турнира и имена победителей мы узнаем немного позже.

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#кашира
#подмосковье
#турнир
#теннис
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Норвежцы обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи
14 октября 2023, 13:34

Фото :istockphoto / sportpoint

Брат норвежского лыжника Нортуга обвиняет россиянина Александра Большунова во лжи.
Норвежские лыжники заявили, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов солгал. В начале апреля Большунов рассказал, что получил сообщение от спортсмена из норвежской сборной со словами «приезжай к нам, мы соскучились». 

«В любом случае, я точно не отправлял такое сообщение. Возможно, скоро найдется тот, кто напишет ему небольшое сообщение за кулисами, но ничего об этом не слышал»,— сказал призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг изданию Nettavisen.
Спортсмен утверждает, что это может быть одним из способов оказания давления на участников сложившейся ситуации. С Нортугом согласен олимпийский чемпион 2018 года Дидрик Тёнсет.

«Даже если бы мне пришлось показать на кого-то одного, я не думаю, что у меня бы получилось. Не совсем понимаю, кто бы это мог быть. Если брать тех, кто есть сейчас в команде, осмелюсь сказать, что это неправда», — уверяет Тёнсет.
В мае совет FIS продлил отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии до дальнейшего уведомления. 

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#спорт
#лыжи
#политика
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Стартовала регистрация на истринский забег «Народный трейл»
13 октября 2023, 22:39

Фото: Минсельхозпрод МО

На Истринской сыроварне Олега Сироты 4 ноября вновь состоится забег «Народный трейл». В нём смогут принять участие бегуны разных возрастных категорий и уровней подготовки, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
На соревнованиях будут представлены дистанции для юных участников - на 500 и 1 тыс м под названием «Детская тыквочка» и «Детская тыква». Для взрослых бегунов подготовили дистанции в 5 км «Фермерский пятак», 10 км «Дружная десятка» и 20 км «Урожайная двадцатка».
 
Для участников забега и болельщиков подготовят раздевалки и камеры хранения. На территории будут работать фотозоны, фудкорт, и пункты питания с фермерским сыром.
 
Летом забег проводили под названием «Сырный трейл». Он собрал 700 бегунов из 20 городов России.
 
Найти всю информацию о забеге и зарегистрироваться можно по ссылке

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На открытии стадиона «Трудовые резервы» ветераны «Спартака» сыграли с жителями Наро-Фоминска

Модернизацию спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске закончат в феврале

В Волоколамске завершают обновление построенного в 60-х годы стадиона «Текстильщик»
 
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#ферма
#сыр
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На открытии стадиона «Трудовые резервы» ветераны «Спартака» сыграли с жителями Наро-Фоминска
13 октября 2023, 22:30

Фото: Минспорт МО

В Наро-Фоминске после масштабного капремонта открыли стадион спорткомплекса «Трудовые резервы». В честь этого события ветераны футбольного клуба «Спартак» сыграли с жителями города, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Спорткомплекс «Трудовые резервы» – знаковое место для Наро-Фоминска. После 15-летнего запустения здесь вновь звучит детский смех. Капремонт проводили в два этапа. В прошлом году завершилось восстановление ФОКа, где сейчас занимаются и дети, и взрослые, а сегодня мы открываем стадион», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов
На территории комплекса появилось современное поле с искусственным покрытием, легкоатлетический сектор с беговыми дорожками и прыжковой ямой, трибуны, освещение, табло, универсальная игровая площадка. 

Работы проводили по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». 
 
Главным пунктом программы открытия объекта стал матч на обновленном поле ветеранов ФК «Спартак» и любительской сборной городского округа. На поле вышли такие прославленные футболисты, как Ринат Дасаев, Рамис Мамедов, Владимир Бутиевский, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин и многие другие. 
 
Тренером спартаковцев стал бронзовый призёр Олимпиады 1980 года, чемпион и призёр чемпионата СССР, обладатель Кубка СССР, восьмикратный чемпион и трехкратный обладатель Кубка России Олег Романцев. Комментировал игру спортивный обозреватель Евгений Ловчев
 
Матч завершился со счётом 5:1 в пользу спартаковцев. 

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