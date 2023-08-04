Футболист из Узбекистана Файзуллаев перешёл в ЦСКА

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Футболист узбекистанского клуба «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.
Соглашение со спортсменом подписано до окончания сезона 2025/25, но с возможностью продления. Он взял себе номер 21.
В 2021 году 19-летний Файзуллаев впервые сыграл в узбекистанской Суперлиге. В 2022 году он стал лучшим молодым футболистом Узбекистана и победителем Кубка Азии. Футболист оценивается в 750 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказался критиковать Фернандеса и Медину, которые ушли в другие футбольные клубы.
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В 2021 году 19-летний Файзуллаев впервые сыграл в узбекистанской Суперлиге. В 2022 году он стал лучшим молодым футболистом Узбекистана и победителем Кубка Азии. Футболист оценивается в 750 тысяч евро.
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Анастасия Чинкова