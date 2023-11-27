Футболист Канчельскис: «Краснодару» будет даже чуть проще в роли догоняющего»

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результаты «Краснодара» в матче против «Зенита» и отметил, что первым будет даже проще в роли догоняющей команды.
«Краснодару» будет даже чуть проще в роли догоняющего. Когда они оторвались от «Зенита» на семь очков, я говорил, что это ничего не значит. В итоге «Зенит» догнал и перегнал «быков». Тут опыт играет роль в первую очередь. «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита». Тяжело удерживать лидерство, когда у тебя такой преследователь. Но они по-прежнему находятся в борьбе за титул», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.
Также ранее сообщалось, что Петербургский «Зенит» одержал победу над командой «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Игра, которая прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В матче отметились Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой.
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