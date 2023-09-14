Футболист Канчельскис назвал лимит на легионеров вредоносным

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал существующий лимит на легионеров вредоносным, поскольку он никакой пользы не приносит командам.
«Уровень чемпионата поможет поднять отмена лимита на легионеров. Сейчас есть сложности с приглашением иностранцев, но если смотреть на ситуацию глобально, то лимит — вредоносная программа. Ничего хорошего лимит российский футболистам не даёт. Он даёт им только гарантированное место в составе», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.
Отмечается, что в настоящее время в РПЛ действует правила, согласно которому на поле могут находиться максимум восемь легионеров одновременно, а в заявке — тринадцать.
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