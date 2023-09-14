Футболист Канчельскис назвал лимит на легионеров вредоносным

Полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Александр Ерохин был удален из заявки команды на сезон 2023/2024 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это было сделано питерским клубом «на флажке», в последний день трансферного окна, после закрытия которого все переходы будут запрещены.