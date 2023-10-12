Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Футболист Кириченко назвал Камерун хорошим соперником

Футболист Кириченко назвал Камерун хорошим соперником

12 октября 2023, 14:41
Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко заявил, что нашей стране в товарищеском матче Россия – Камерун достался хороший соперник.

«Интересен ли мне этот матч? Почему нет? Соперник довольно хорошего уровня. Это одна из сильнейших сборных среди тех, с кем мы играли до этого. Так что будет интересно. <…> Камерун – хороший соперник», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кириченко.

Он добавил, что от матча ничего не ожидает, подчеркнув, что с таким соперником будет сложно. Однако, по его мнению, то, что наши спортсмены будут играть на домашнем поле, их мотивация будет выше, поэтому рассчитывать на победу можно больше.

Читайте также:

Тренер Игнатьев заявил об отсутствии роста качества футбола в РФ

Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам

Футболист Булыкин: «Жаль, что политика руководит спортом»
#спорт
#матч
#спортсмены
#мотивация
#футбол
Читайте нас в
Четверть игроков в РФ — клиенты офшорных букмекерских контор
12 октября 2023, 14:33

Фото: istockphoto.com/Wpadington

Исследование информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» показало, что 25% российских игроков являются клиентами офшорных букмекерских контор.
При этом, 23% участников опроса отметили, что сейчас не пользуются услугами нелегальных букмекеров.

«Мы видим небольшое улучшение ситуации, но четверть игроков, делающих ставки у нелегальных букмекеров, — это по-прежнему очень много», — приводит «РБ Спорт» слова основателя «Рейтинга Букмекеров» Паруйра Шахбазяна.

Он предположил, что привести к снижению доли нелегального рынка могут продолжение работы над блокировкой способов оплаты с банковских карт, отказ от НДФЛ на выигрыши в легальных букмекерских компаниях, работа с рекламой на пиратских площадках.

Читайте также:

«Рейтинг Букмекеров» вручил специальную награду на турнире по гольфу «Сильные фигуры»

Турнир «Сильные фигуры» закрыл сезон гольфа в Подмосковье

Букмекер PariMatch подал в суд на Зеленского
#рейтинг
#спорт
#работа
#ндфл
Читайте нас в
Вратаря «Ванкувер Кэнакс» Демко стошнило прямо в маску во время хоккейного матча
12 октября 2023, 12:05

Фото: istockphoto/Mochipet

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз», вратарю хозяев Тэчеру Демко стало плохо прямо во время игры. Его даже вырвало в маску, от чего он едва не захлебнулся.
По словам главного тренера команды Рика Токкета, причиной резкого недомогания вратаря стал нераспознанный ранее грипп и сильное обезвоживание организма. Почувствовавший себя плохо голкипер был экстренно заменен в третьем периоде, сообщает «Газета.ру». Это не сказалось на результате матча: к тому времени «Ванкувер» вел со счетом 7:1, а сам Демко, несмотря на недомогание, сумел отразить 21 бросок из 22-х.

В итоге после замены вратаря его партнеры забросили еще одну шайбу. Окончательный счет матча 8:1 в пользу «Кэнакс». Шайбы у победителей забросили Брок Бэсер (четырежды), Конор Гарланд, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа. Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. У «Эдмонтона» единственный, кто сумел отличиться, — Леон Драйзайтль.

Читайте также:

Тренер Новиков призвал не уделять много внимания НХЛ

В детском хоккейном клубе Питера подростки пытались изнасиловать друга клюшкой

Подмосковный «Феникс» победой завершил первый круг чемпионата России
#грипп
#счёт
#хоккей
#игра
Читайте нас в
Каширяне взяли три медали на первенстве Подмосковья по самбо
12 октября 2023, 10:45

Фото: iStock/AndreyKaderov

Жители Каширы завоевали три медали на первенстве Московской области по самбо, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Первенство Московской области по самбо среди юношей 15-17 лет состоялось 7 октября в городе Реутов. 

Из двухсот борцов, которые приняли участие в соревнованиях, целых три медали взяли воспитанники МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева».

Серебро завоевал Даниил Бикбаев, он принимал участие в категории борцов весом до 53 килограмм. Две бронзовые медали забрали Анна Бугаёва (в весовой категории до 54 килограмм) и Никита Харыбин (в категории до 64 килограмм). 

Администрация городского округа Кашира поздравила одержавших победу спортсменов, а также тренерский состав.

Читайте также: 

День Уголовного розыска в Кашире отметили турниром по мини-футболу

В микрорайоне Кашира-2 возобновят подачу тепла и ГВС 13 октября в 12:00

В индустриальный парк «Кашира» привлекут порядка 130 миллионов рублей
#реутов
#медали
#первенство
#кашира
#серебро
#самбо
#администрация
#спорт
Читайте нас в
Серебряные Пруды приняли участие в Первенстве Московской области по гандболу
12 октября 2023, 10:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Серебряно-Прудские гандболистки приняли участие в Первенстве Московской области по гандболу среди девушек до 17 лет в Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования проходили в спорткомплексе «Дворец спорта Егорьевск» с 4 по 6 октября. 


В Первенстве приняли участие шестьподмосковных команд из Егорьевска, Серебряных Прудов, Истры, Протвино и Звенигорода.


По результатам трехдневных игр команда СШ «Юность» из Серебряных Прудов заняла пятое место по подсчитанным очкам.


Стоит отметить, что второй круг первенства Московской области пройдет в начале 2024 года в Звенигороде.

Читайте также:


В Серебряных Прудах прошло занятие по оказанию первой помощи для школьников

Легкоатлеты Серебряных Прудов устроили забег памяти лётчицы Ерёминой

В Серебряных Прудах начнутся проверки автовладельцев на дорогах
#соревнования
#серебряные пруды
#гандбол
#спортсмены
#подмосковье
#первенство
#московская область
Читайте нас в
Узбекская гимнастка Чусовитина планирует в 49 лет выступить на Олимпиаде
12 октября 2023, 08:30

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На XIX летних Азиатских играх в китайском Ханчжоу одним из главных событий, наряду с рекордами, было участие гимнастки Оксаны Чусовитиной из Узбекистана, которая свои первые медали выигрывала еще в составе сборной СССР. Она выступала на восьми (!) Олимпиадах и планирует отобраться на девятую.
Оксана является единственной спортсменкой, которая участвовала в восьми главных стартах четырехлетия. Этот результат внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Свою первую золотую медаль она выиграла в далеком уже 1992 году в Барселоне в составе объединенной команды бывших республик СССР, напоминает «МК - Спорт». К своей следующей олимпийской награде Чусовитина шла долгих 16 лет. В 2008 году в Пекине она завоевала «серебро», выступая уже за Узбекистан.

Спортивная карьера Оксаны Чусовитиной длится уже более 30 лет. Это невероятный срок для гимнастики! И она не собирается останавливаться. В планах Оксаны — пройти отбор и выступить на своей девятой Олимпиаде, в Париже. Отвечая на вопросы, каково ей соревноваться на помосте или на снарядах с девочками, которые годятся ей не то что в дочери, а во внучки, Чусовитина отвечает, что на брусьях или бревне вовсе не важно, сколько тебе лет. Имеет значение только то, насколько чисто и красиво выполняются элементы. 

«Пока мне это доставляет удовольствие, пока получается — буду выступать, буду соревноваться», — говорит Оксана.

Кажется, не только спортивный, но и весь остальной мир должен снять шляпу перед советской и узбекской гимнасткой.

Читайте также:

МОК: Россияне не будут участвовать в юношеских Олимпийских играх в 2024 году

Тренер Винер назвала фашизмом решение МОК о нейтральном статусе россиян

Yle: Финляндия снялась с командного ЧМ по гимнастике из-за участия россиян
#спорт
#медаль
#ссср
#серебро
#узбекистан
#мир
#карьера
#олимпиада
#гимнастика
Читайте нас в
«100 тысяч евро за ночь»: Швейцарская футболистка получила шокирующее предложение
Швейцарской футболистке предложили 100 тысяч евро за ночь со знаменитостью
11 октября 2023, 22:00

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Швейцарская футболистка Алиша Леманн рассказала о непристойном предложении от мировой знаменитости, в интервью для YouTube-канала Shirin David.
«Не буду раскрывать, кто это, но он немного глупый. У меня есть эти сообщения на мобильном телефоне, но я ему не ответила», - прокомментировала ситуацию Леманн.

Некий человек, который, по словам спортсменки, является мировой знаменитостью, предложил ей провести совместную ночь за сто тысяч евро. 

Алише Леманн 24 года. Она - нападающая клуба «Астон Вилла» и сборной Швейцарии.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду грозит страшное наказание - иранские власти могут отхлестать его плетью. Футболист обнял и поцеловал иранскую поклонницу, а по иранским законам, подобный поступок может расцениваться как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке».

Читайте также: 

Сборная Подмосковья заняла второе место на Кубке Балтики по армрестлингу

Тренер Игнатьев заявил об отсутствии роста качества футбола в РФ

Роднина назвала несерьёзным решение УЕФА об отмене допуска сборных России U17
#футбол
#ночь
#евро
#секс
Читайте нас в
«99 ударов плетью»: Роналду согрешил с иранской поклонницей
Роналду могут отхлестать плетью за поцелуй иранской поклонницы
11 октября 2023, 17:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Звезде мирового футбола Криштиану Роналду грозит страшное наказание - иранские власти могут отхлестать его плетью, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в Иране после матча Азиатской Лиги Чемпионов между ФК «Аль-Наср» (капитаном которого является Роналду) и местным «Персеполисом» поклонница-инвалид подарила футболисту портрет. Девушка нарисовала картину ногой. Поблагодарив за подарок, Роналду обнял и поцеловал иранку, а затем сразу уехал в Саудовскую Аравию. 

Однако, по иранским законам, подобный поступок может расцениваться как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке». Если Роналду вернется в Иран, то может получить 99 ударов плетью за этот поцелуй.

Читайте также: 

В Саудовской Аравии хотят арестовать Роналду за то, что он перекрестился

Роналду: Чемпионат в Португалии превратился в цирк

Роналду рассказал, что никогда не будет играть за европейский клуб
#подарок
#девушка
#иран
#футбол
#наказание
#закон
Читайте нас в
Сборная Подмосковья заняла второе место на Кубке Балтики по армрестлингу
11 октября 2023, 15:43

Фото: Минспорт МО

Сборная Московской области завоевала три золотые, серебряную и три бронзовые медали на всероссийском турнире по армрестлингу «Кубок Балтики». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

За команду региона выступали семь спортсменов и каждый занял призовое место. В итоге сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачете, уступив лишь хозяевам турнира – представителям Санкт-Петербурга.
 
Чемпионам стали Степан Трофимов из городского округа Лотошино, а также Анастасия Максимова и Елизавета Жадько из Истры. 
 
Серебряные медали выиграли Дмитрий Прохоров и Виталий Тимофеев. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Владимир Лёвушкин и Артём Меркулов. Все они также из Истры. 
 
Читайте также:

Подмосковные баскетболисты завоевали серебро международного турнира в Сербии

Спорткомплекс «Юность» в Химках досрочно открылся после капремонта

Самбисты из Московской области завоевали три золота на первенстве мира




 
 
#минспорт мо
#турнир
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Тренер Новиков призвал не уделять много внимания НХЛ
11 октября 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/yuran-78

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что необходимо меньше внимания уделять НХЛ для того, чтобы стимулировать игроков, и чтобы они не успокаивались.
«Кучеров забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ? Конечно, приятно, что наши ребята стартуют и готовы к новым испытаниям. Мы обязаны следить за их выступлениями и поддерживать ребят. Но надо бояться больше внимания уделять НХЛ. Это даст дополнительный путь к развитию нашего хоккея, чтобы российские хоккеисты не успокоились, а наоборот, старались двигаться дальше, к новым вершинам», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

При этом, он повторно похвалил Кучерова.

Ранее нападающий «Северстали» Михаил Ильин рассказал, что победа над «Ак Барсом» не далась команде очень легко.

Читайте также:

Хоккеист Ильин заявил о нелёгкой победе над «Ак Барсом»

В Подмосковье стартует очередной сезон хоккейного чемпионата среди студенческих команд

Хоккеисты «Витязя» прервали серию из восьми поражений в чемпионате КХЛ
#спорт
#кхл
#хоккей
Читайте нас в
Достижения.рф