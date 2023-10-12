Футболист Кириченко назвал Камерун хорошим соперником

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«Интересен ли мне этот матч? Почему нет? Соперник довольно хорошего уровня. Это одна из сильнейших сборных среди тех, с кем мы играли до этого. Так что будет интересно. <…> Камерун – хороший соперник», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кириченко.
Он добавил, что от матча ничего не ожидает, подчеркнув, что с таким соперником будет сложно. Однако, по его мнению, то, что наши спортсмены будут играть на домашнем поле, их мотивация будет выше, поэтому рассчитывать на победу можно больше.
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