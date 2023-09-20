Футболист Кухарчук: Смену спортивного гражданства буду обдумывать за чаем

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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук заявил, что смену спортивного гражданства будет обдумывать за чаем. Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Давайте так: когда мне сделают предложение о смене гражданства, я вам позвоню, позову в Нижний Новгород, попьем чай и подумаем», — приводит «РБ Спорт» ответ футболиста на вопрос о смене спортивного гражданства.Кухарчук отметил, что неважно где футболисты будут играть в футбол: в Европе или России, главное — это получение практики. Он также подчеркнул, что во время своего приезда иностранные спортсмены отмечают высокий уровень российских чемпионатов.
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