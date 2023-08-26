Футболист Мамаев назвал тренера Слуцкого нехорошим человеком

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Экс-полузащитник ЦСКА Павел Мамаев рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером армейцев Леонидом Слуцким.
«Чемпионат» пишет, что Мамаев назвал Слуцкого нехорошим человеком.
По словам Мамаева, разговор вышел за рамки из-за Слуцкого.
Журналист Луиджи Фурини, болельщик миланского «Интера», участник передачи Qui Studio a Voi Stadio назвал Ромелу Лукаку негром.
Это произошло в эфире канала Telelombardia. Журналист отказался приносить извинения, сказав, что данное слово часто используют в рэпе. Журналисту запретили продолжить участие в шоу. Сообщается, что использовалось слово, которое имеет в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.
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«Какие у меня взаимоотношения со Слуцким? У нас не может быть с ним никаких взаимоотношений. Деньги в него я не швырял, но конфликт был. Я пришёл, чтобы сказать ему всё, что у меня было. Я не пришёл к нему драться, я пришёл, чтобы высказать свою позицию в отношении его как человека»-, сказал Мамаев в видео, которое опубликовано на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Я не сторонник рассказывать всем подряд, когда ты с человеком всё обсудил один на один. Для меня он нехороший человек, для кого-то он, может быть, и святой. Градус нашего разговора был такой, что, когда я выходил из кабинета, он крикнул мне в след: «Завтра в дубль». Я сказал: «Хорошо», — прокомментировал Павел Мамаев.Ранее сообщалось, что итальянского журналиста Фурини выгнали с телепередачи из-за слов в адрес футболиста Лукаку.
Журналист Луиджи Фурини, болельщик миланского «Интера», участник передачи Qui Studio a Voi Stadio назвал Ромелу Лукаку негром.
Это произошло в эфире канала Telelombardia. Журналист отказался приносить извинения, сказав, что данное слово часто используют в рэпе. Журналисту запретили продолжить участие в шоу. Сообщается, что использовалось слово, которое имеет в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.
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Мария Фирсова