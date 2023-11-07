Футболист Маслов: «Хочу играть в «Спартаке»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
«Ничего не думаю, буду продолжать работать. Решение принимает тренер. Хочу играть, играть в «Спартаке», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Маслов.
Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на лекции «Вратарь, подаривший надежду» во время марафона общества «Знание» рассказал, что не собирается уезжать из России.
Читайте также:
Голкипер Акинфеев рассказал, планирует ли уезжать из России
Экс-футболист «Зенита» Аршавин назвал клубы-открытия нынешнего чемпионата РПЛ
Защитник «Факела» Кудряшов получил травму головы во время матча с «Ахматом»