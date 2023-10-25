Футболист Мостовой: «Захаряну пока тяжело адаптироваться в Испании»

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«Видно, что Захаряну пока тяжело адаптироваться в Испании, но уже хорошо, что ему предоставляют игровое время. В такую команду влиться очень непросто, плюс у него сильные конкуренты. Пока рано делать глобальные выводы, ему нужно привыкнуть к новым реалиям», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
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