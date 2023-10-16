Футболист Новиков: Надеюсь, матч России и Кении будет интересным

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков выразил надежду на то, что предстоящий матч между сборными России и Кении окажется интересным.
При этом, он отметил возросший уровень африканского футбола.
Товарищеский матч сборных РФ и Кении состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
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«Думаю, сборная будет играть в полную силу. Ребята едут показать себя, а не отбывать номер. Да и команда сейчас проводит не так много матчей, как хотелось бы. Что касается Кении, то эта сборная способна доставить неприятности нашей команде. Сейчас уровень футбола вырос во всём мире. Африканские команды стали показывать более качественную игру. Надеюсь, что матч будет интересный и наши парни смогут проявить себя и порадовать болельщиков», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
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Мелисса Тимофеева