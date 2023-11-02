Футболист Новиков выразил надежду на победу ЦСКА в матче с «Оренбургом»

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что в матче ЦСКА и «Оренбурга» ожидает победы первого.
«С нынешней сеткой сложно предугадать, какое место будет более выгодным для дальнейшей борьбы в турнире. Клубы РПЛ на игры группового раунда Кубка не выпускают основные составы, поэтому эти поединки не столь интересны для зрителей, но в плей-офф будет другая история. Надеюсь, что ЦСКА сегодня сыграет на победу и будет ярко выступать в плей-офф», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
Матч Кубка России ЦСКА – «Оренбург» состоится сегодня, 2 ноября, в 18:30 по московскому времени.
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