Футболист Парфенов: «Красно-белым будет тяжело выиграть чемпионат»

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Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов заявил о том, что в этом сезоне «Спартаку будет тяжело выиграть чемпионат, однако команда всё равно должна стараться.
Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице.
Он добавил, ч о команда должна стремиться попасть хотя бы в первую троку.
Также, по мнению спортсмена, у «Спартака «всё же есть шансы выиграть Кубок.
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«Команда должна бороться за медали, хотелось бы за золото. Шестое место, скорее всего, не устраивает тренера и руководство. Мы воспитаны так, что «Спартак» всегда должен бороться за медали. <…> Сейчас большой отрыв от первого места, и конкуренты не будут проигрывать каждый матч. Красно-белым будет тяжело выиграть чемпионат, но стараться надо», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Парфенов.
Также, по мнению спортсмена, у «Спартака «всё же есть шансы выиграть Кубок.
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Мелисса Тимофеева