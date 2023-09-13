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Футболист Павлюченко усомнился в возможности российских игроков уехать в Европу

13 сентября 2023, 17:09
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Футболист, бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил, что шансы российских футболистов уехать играть в Европу и перейти в европейские клубы не так уж и велики.

«Кому из наших игроков по силам играть в европейском клубе? Да сложно сказать. Дай бог несколько фамилий наберется. Сейчас мало кто из российских игроков может уехать в Европу, уровень не тот», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Павлюченко.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал причину того, что российские футболисты не стремятся уезжать в Европу, чтобы попробовать себя в более сильном чемпионате. По его мнению, их вполне устраивают искусственно созданные для них тепличные условия в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

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#спорт
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#футбол
#европа
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Бывший футболист Бут: «Слуцкий — тренер, который сломал систему»
13 сентября 2023, 17:21

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист Мэтью Бут поделился воспоминаниями о работе с Леонидом Слуцким и допустил, что он может стать лучшим тренером в стране.
«Слуцкий — тренер, который сломал систему. Он один из первых в мире, кто начал использовать видеоанализ. Горд, что играл под его руководством. Я знаю, что он стал комиком. Не удивлен! Леонид Викторович талантливый во всем. Его юмор мне он очень нравится. Юмор тоже очень важен в футболе. Уверен, что вся история с его участием в различных передачах не помешает ему вернуться в тренерство. Он станет лучшим тренером России, когда вернется!» — сказал в беседе с «РБ Спорт» Бут.

Ранее российский футболист, бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил, что шансы российских футболистов уехать играть в Европу и перейти в европейские клубы не так уж и велики.

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#спорт
#тренер
#юмор
#футбол
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Спортсменки из Московской области взяли серебро Кубка России по софтболу
13 сентября 2023, 14:42

Фото: Минспорт МО

Подмосковная команда «Карусель» стала серебряным призёром Кубка России по софтболу среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В финальном мачте «Карусель» сыграла с московской командой «РусСтар». Столичные спортсменки победили со счётом 8:6, а подмосковные завоевали серебряные медали. Бронза – у другой московской команды «Юг».
 
Кубок России проходил в подмосковном Тучкове. За почётный трофей боролись семь команд из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В финальном этапе соревнований Подмосковье представляли два коллектива Центра спортивной подготовки №1 – «Карусель» и «Звезда». 

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#московская область
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Yle: Финляндия снялась с командного ЧМ по гимнастике из-за участия россиян
13 сентября 2023, 14:36

Фото: istockphoto/sportpoint

Финляндия не выступит на командном чемпионате мира по гимнастике, который пройдет с 24 по 26 ноября в Алматы (Казахстан). Причиной такого решения Ассоциации гимнастики Финляндии является допуск до соревнований спортсменов из России и Белоруссии.
Президент национальной гимнастической организации Кайса Виккула посетовала на то, что Международная федерация командной гимнастики (IFAGG) не вняла призывам финнов отстранить от турниров россиян и белорусов, хотя  Финляндия является одной из ведущих команд в этой дисциплине. Она добавила,  что некоторые европейские страны, в частности, Эстония, также собираются бойкотировать мировой чемпионат.

Руководство IFAGG ранее заявило, что не приняло решения о дисквалификации России и Белоруссии, но оставляет на усмотрение страны-организатора решение о том, кого допускать на соревнования. Казахстан не вводил никаких санкций или ограничений в отношении российских и белорусских спортсменов в этой дисциплине, так что их участие в чемпионате мира будет вполне легитимным.

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#эстония
#россия
#белоруссия
#спорт
#гимнастика
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Мостовой назвал причину того, что россияне не уезжают играть в Европу
13 сентября 2023, 12:44

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал причину того, что российские футболисты не стремятся уезжать в Европу, чтобы попробовать себя в более сильном чемпионате. По его мнению, их вполне устраивают искусственно созданные для них тепличные условия в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
В интервью РИА Новости Мостовой, считающийся одним из лучших игроков в истории сборной России, прокомментировал  слова Валерия Карпина, который рекомендовал отечественным футболистам уезжать в зарубежные клубы. Он сказал, что давал такой совет российским игрокам еще 15 лет назад. И многие бы уехали, если бы не тепличные условия, которые создают для них в РПЛ.

Он вспомнил, что когда он сам и игроки его поколения уезжали в Европу, у них была запредельная мотивация, поэтому многие смогли проявить себя в лучших чемпионатах и в клубах, относящихся к грандам европейского футбола. Сам Мостовой, после отъезда из московского «Спартака», с успехом играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанскую «Сельту», болельщики которой дали ему прозвище Царь и на свои деньги установили Александру памятник около стадиона. Современные же молодые российские футболисты могут получать хорошие зарплаты, даже сидя на скамейке запасных, а потому не особо стремятся либо просто не могут проявлять себя в зарубежных чемпионатах, где необходимо выдерживать жесткую конкуренцию за попадание в основной состав, заключил Мостовой.

Яркое подтверждение тому — Александр Кокорин, который не смог заиграть в итальянской «Фиорентине» и второй год подряд отправлен в аренду в «Арис», играющий в чемпионате Кипра, где уровень соперников в разы ниже, чем в чемпионате Италии.

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#тренер
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#мотивация
#футболист
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Скоро откроется регистрация на кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN»
13 сентября 2023, 10:48

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

15 сентября стартует регистрация на детские дистанции 300 и 600 метров в рамках кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN».

К участию в полумарафон приглашаются дети от 4 до 11 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участие в детских дистанциях бесплатное по предварительной регистрации. Оставить заявку можно по ссылке.

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Стартовала регистрация на соревнования по плаванию «Волна здоровья» среди любителей.

Стартовала регистрация на забег «Народный трейл» в Подмосковье.

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#бег
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Овечкин ответил Гашеку на его русофобское заявление
13 сентября 2023, 09:01

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший вратарь сборной Чехии, олимпийский чемпион 1988 года Доминик Гашек, выступавший в нескольких клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), призвал руководство лиги отстранить от игр российских игроков. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что его мало интересуют заявления бывшего хоккеиста.
Российский бомбардир отметил, что НХЛ выбирает игроков по навыкам и уровню мастерства, а не по национальности. Именно поэтому там и играют лучшие хоккеисты со всего мира. Овечкин добавил, что ему случалось играть против Гашека и забивать ему и он считает чеха хорошим вратарем. А до его русофобских заявлений ему лично нет никакого дела. Директорат лиги не враг сам себе, а потому никогда не откажется от игроков, на которых ходят зрители и которые приносят НХЛ славу и деньги. Стоит отметить, что, например, в прошлом сезоне рейтинг лучших вратарей НХЛ возглавили три россиянина — Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин. А Валерий Георгиев стал в этом списке восьмым.

После начала спецоперации Гашек неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями. Он, в частности, критиковал Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) за допуск к соревнованиям российских атлетов. Также он призывал руководство НХЛ применить санкции к Овечкину и другим хоккеистам из России, выступающим в НХЛ. Интересно отметить, что заканчивал спортивную карьеру Гашек в московском «Спартаке».

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#овечкин
#хоккей
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Тренер сборной России Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ
13 сентября 2023, 08:34

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посоветовал игрокам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) в сильные европейские чемпионаты. Он полагает, что это повысит уровень спортсменов, выступающих за главную команду страны.
В интервью журналистам после товарищеского матча со сборной Катара, закончившегося со счетом 1:1, Карпин отметил общее снижение уровня РПЛ в последние годы. Он отметил, что для него было очевидным, что Александр Головин, выступающий за французский клуб «Монако», по игре выглядел предпочтительнее тех, кто играет во внутреннем чемпионате.

«Я уже много раз давал этот совет игрокам. Если можете уезжать — уезжайте», — сказал Карпин.

Тренер привел пример сборную Хорватии, большинство игроков которой выступают в сильнейших европейских лигах. Эта команда на двух последних мировых чемпионатах становилась соответственно серебряным и бронзовым призером. Валерий Карпин отметил, что чемпионат РПЛ с отъездом ведущих игроков, конечно, станет еще слабее, зато сборная будет более сильной и конкурентоспособной.

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#снижение
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#чемпионат
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#валерий карпин
#футбол
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Отборочный матч Евро с участием Косово прерван из-за политического баннера
Отборочный матч Евро с участием Косово прерван из-за политического баннера
12 сентября 2023, 23:23

Фото: istockphoto/alphaspirit

Матч отборочного турнира для чемпионата Европы между сборными Косова и Румынии был прерван из-за инцидента с румынскими болельщиками, которые развернули баннер с надписью «Косово — это Сербия». Об этом сообщила Федерация футбола Косова в своем аккаунте в социальной сети.
Инцидент произошел в первом тайме матча группы I, который проходил в Будапеште. Косовские футболисты покинули поле в ответ на действия румынских болельщиков. Федерация футбола Косова подчеркнула, что УЕФА — демократическая организация, и любая ассоциация, которая не признает факт, что Косово является равноправным членом, может свободно выйти из нее.

В дополнение к баннеру «Косово — это Сербия», болельщики также скандировали эту фразу, а также вывесили баннер с надписью «Бессарабия — это Румыния», отсылающей к исторической области, которая в настоящее время находится в составе Молдавии и Украины.

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ФК «Химки» обыграл «Арсенал» в Первой лиге чемпионата России
#химки
#минспорта
#инцидент
#уефа
#сербия
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ФК «Химки» обыграл «Арсенал» в Первой лиге чемпионата России
12 сентября 2023, 20:38

Фото: ФК «Химки»

Футбольный клуб «Химки» одержал гостевую победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Первой лиги чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Первый мяч на 27-й минуте забил с пенальти полузащитник подмосковной команды Хетаг Хосонов. А на 84-й минуте защитник Олег Исаенко установил окончательный счёт встречи. 
«Абсолютно заслуженная победа команды. По остроте и игре мы были ближе к победе и третьему голу. Похвалил ребят, потому что сложно было держать концентрацию – мы только ищем взаимодействие друг с другом. Мне понравилось, как команда играла в обороне, а вот в атаке надо прибавлять», – сказал главный тренер ФК «Химки» Андрей Талалаев.  
После девятого тура «Химки» поднялись на седьмое место в турнирной таблице второго российского дивизиона, набрав 14 очков. 17 сентября химчане сыграют со «СКА-Хабаровском». 

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