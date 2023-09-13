Футболист Павлюченко усомнился в возможности российских игроков уехать в Европу

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
«Кому из наших игроков по силам играть в европейском клубе? Да сложно сказать. Дай бог несколько фамилий наберется. Сейчас мало кто из российских игроков может уехать в Европу, уровень не тот», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Павлюченко.
Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал причину того, что российские футболисты не стремятся уезжать в Европу, чтобы попробовать себя в более сильном чемпионате. По его мнению, их вполне устраивают искусственно созданные для них тепличные условия в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читайте также:
Мостовой назвал причину того, что россияне не уезжают играть в Европу
Тренер сборной России Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ
Отборочный матч Евро с участием Косово прерван из-за политического баннера