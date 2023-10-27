Футболист Пономарев спрогнозировал ничью в матче ЦСКА и «Краснодара»

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«ЦСКА будет очень сложно быть в лидирующей тройке. Тем более «Краснодар» — серьёзная команда. Мухин получил очень тяжелую травму, сейчас отправится на лечение. Если ЦСКА сыграет вничью с «Краснодаром», это будет хорошо. В центральной зоне у армейцев большие потери, нападение вообще никакое. Думаю, счет будет 0:0», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Пономарев.
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