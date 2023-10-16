Футболист Попов усомнился в шансах Черчесова оказаться в «Спартаке»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Бывший капитан и защитник «Амкара» Алексей Попов высказал мнение о том, что у тренера Станислава Черчесова практически нет шансов оказаться в «Спартаке».
«Никто его в «Спартаке» не ждет и не зовет туда. Об этом еще Зарема говорила. Наверное, не просто так, она хотела донести до людей, кто он такой», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Попов.
Он отметил, что оптимальным и самым нормальным из всех вариантом для Черчесова может стать максимум «Рубин», и то, лишь в том случае, если клуб рассчитывает лишь на средние места в турнирной таблице.
Читайте также:
Бывший замгендиректора «Спартака» Кузьмичев: «Черчесов — крепкий тренер»
Футболист Булыкин: «Жаль, что политика руководит спортом»
Тренер Игнатьев заявил об отсутствии роста качества футбола в РФ
Мелисса Тимофеева