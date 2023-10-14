Футболист сборной Италии Тонали будет лечиться от игровой зависимости

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Итальянского футболиста «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали ждёт курс лечения от игровой зависимости.
Corriere della Sera пишет, что сотрудники прокуратуры во время допроса предложили игроку пройти курс лечения от лудомании у психотерапевта. Спортсмен согласился.
12 октября стало известно, что на ставках играет полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли. Игрок заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло «тоже делают это». Сообщается, что будучи игроком «Ромы», футболист делал ставку на матч своей команды в Кубке Италии. При этом сам находился на скамейке запасных.
23-летний Тонали выступал за «Брешию» и «Милан». 15 матчей отыграл за сборную Италии.
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12 октября стало известно, что на ставках играет полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли. Игрок заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло «тоже делают это». Сообщается, что будучи игроком «Ромы», футболист делал ставку на матч своей команды в Кубке Италии. При этом сам находился на скамейке запасных.
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Мария Фирсова