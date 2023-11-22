Футболист Сенников: Мостовой станет топ-тренером

В Подмосковье пройдет шесть заплывов международной серии Swimcup по плаванию в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первые в России международные соревнования Swimcup по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции пройдут в Раменском и Рузе.



Серии заплывов продлятся с ноября по апрель 2024 года. Свыше 400 спортсменов примут участие в заплывах.

«Сезон на закрытой воде обещает стать одним из самых ярких спортивных событий для всех поклонников плавания. <…> Уже зарегистрированы почти все слоты на ноябрьские и декабрьские старты. Такой интерес к заплывам говорит о подъеме любительского плавания в нашей стране <…>», – отметил многократный чемпион мира по плаванию и организатор соревнований Евгений Безрученко.

Кроме этого, первый заплыв пройдет уже 26 ноября в городском округе Раменское в бассейне «Сатурн». Начало соревнований в 12:30.

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