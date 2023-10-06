Футболист Севикян раскрыл последствия выбора в пользу сборной Армении

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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян заявил об отсутствии каких-либо проблем из-за выбора в пользу сборной Армении.
«Хейт из-за выбора сборной? У меня нет никаких проблем, всё нормально. Сентябрьский сбор я пропустил, но на этот поеду», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Севикян.
Севикян попал в число игроков, приглашенных на сентябрьский сбор сборной России, но предпочёл играть за сборную Армении.
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