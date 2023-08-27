Футболист Смольников завершил карьеру

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Трехкратный чемпион РПЛ, выступающий на позиции защитника, Игорь Смольников завершил карьеру в 35 лет.
Экс-футболист сборной России Игорь Смольников решил завершить карьеру, пишет «Матч ТВ».
Футболист выступал за «Торпедо», «Динамо», «Ростов», «Урал», «Арсенал» (Тула), «Краснодар» и «Зенит». Защитник 3 раза становился чемпионом РФ и дважды выигрывал Кубок страны.
В 2018 году Смольников участвовал в домашнем чемпионате мира. В составе российской команды сыграл 30 игр.
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«Карьеру игрока завершил и уже пошёл учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста — руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал», —такое заявление сделал Игорь Смольников.
В 2018 году Смольников участвовал в домашнем чемпионате мира. В составе российской команды сыграл 30 игр.
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Мария Фирсова