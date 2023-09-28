Футболист Тикнизян сделал предложение телеведущей Яне Ромашкиной

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Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян сделал предложение ведущей федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Яне Ромашиной. Об этом рассказала девушка в своих социальных сетях.
Яна опубликовала фото, на котором видно обручальное кольцо на безымянном пальце на фоне останкинской башни. Тикнизян разместил баннер со словами «Яна, выходи за меня» у подножия башни.
Сплетни про отношения между Наиром Тикнизяном и Яной Ромашкиной стали появляться после публикации совместной фотографии. На фото Яна разместила смайлик с сердечкоми написала: «Похоже, у нас есть новая пара».
В этом сезоне Российской премьер-лиги Тикнизян принял участие в 9 матчах, в которых забил 4 гола. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро. Его контракт с «Локомотивом» длится до лета 2026 года.
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«Я сказала да», — написала девушка.
В этом сезоне Российской премьер-лиги Тикнизян принял участие в 9 матчах, в которых забил 4 гола. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро. Его контракт с «Локомотивом» длится до лета 2026 года.
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Алина Юрчак