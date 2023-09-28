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Футболист Тикнизян сделал предложение телеведущей Яне Ромашкиной

28 сентября 2023, 21:02
Фото: istock / artisteer

Фото: istock / artisteer

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян сделал предложение ведущей федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Яне Ромашиной. Об этом рассказала девушка в своих социальных сетях.
Яна опубликовала фото, на котором видно обручальное кольцо на безымянном пальце на фоне останкинской башни. Тикнизян разместил баннер со словами «Яна, выходи за меня» у подножия башни.

«Я сказала да», — написала девушка.

Сплетни про отношения между Наиром Тикнизяном и Яной Ромашкиной стали появляться после публикации совместной фотографии. На фото Яна разместила смайлик с сердечкоми написала: «Похоже, у нас есть новая пара».

В этом сезоне Российской премьер-лиги Тикнизян принял участие в 9 матчах, в которых забил 4 гола. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро. Его контракт с «Локомотивом» длится до лета 2026 года.

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Слушания по делу фигуристки Валиевой в CAS отложены до ноября
28 сентября 2023, 20:00

Фото: istock / Lothar Drechsel

Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил слушанья по делу российской фигуристки Камилы Валиевой до ноября. Об этом сообщает официальный сайт суда.

«Cлушания возобновятся 9 и 10 ноября 2023 года в Лозанне. Тогда будет завершена процедура представления доказательств и коллегия заслушает заключительные заявления сторон», — указано в сообщении.
Напомним, что на Олимпиаде-2022 вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. В анализах Камилы, которые она сдавала в декабре 2021 года, были обнаружены запрещенные вещества. Спортсменку собирались отстранить от соревнований, но примерно за сутки было приято решение о допуске ее к играм. 

На Олимпийских играх в личном турнире Валиева не завоевала медаль, но выиграла золото в командных соревнованиях. При этом сборная РФ не была награждена из-за случившегося скандала. 

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#суд
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#золото
#скандал
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#рф
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Тарасова обозвала Дюамель «скотиной» за обвинения фигуристов РФ в допинге
Тарасова оскорбила обвинившую российских фигуристов в допинге Дюамель
28 сентября 2023, 18:20

Фото: iStock/proBAKSTER

Советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала в интервью Общественной службе новостей, что доверять словам канадской спортсменки Меган Дюамель не стоит. Ранее Дюамель заявила, что подозревает российских фигуристов в употреблении допинга.
«Эта Дюамель просто дура и скотина, а то, что она говорит — бред сивой кобылы! Никогда наши фигуристы не употребляли допинг — а если бы и так, то она бы этого никак не заметила. Почему она молчала тогда, 10 лет назад? И почему ее фантазия разыгралась только сейчас?», — цитирует Тарасову Общественная служба Новостей.

По мнению заслуженного тренера СССР, это вранье невозможно простить. 

Ранее российская фигуристка Камила Валиева выступила с требованием восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие результаты. Фигуристка потребовала, чтобы период ее дисквалификации составил не более двух лет.

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#золото
#допинг
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#служба
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Артема Дзюбу оштрафовали на десять тысяч рублей
28 сентября 2023, 18:09

Фото: istock / Rost-9D

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба получил штраф за свое поведение после матча с «Зенитом». Об этом сообщил 28 сентября глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Штраф футболисту выписали за то, что тот вышел за пределы технической зоны после замены. Кроме Дзюбы, штраф также получил старший тренер «Локомотива» Олег Левин. Размер штрафа составил 10 тысяч рублей. Помимо этого, наказание понесет весь футбольный клуб. Штраф в размере 50 тысяч рублей оформили «Локомотиву» за массовый выход на поле.

Также денежное наказание предусмотрено для пресс-службы команды за то, что они вышли на 2 минуты раньше окончания матча. Им придется оплатить 10 тысяч рублей. 

По итогам 9 туров «Локомотив» располагается на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги.
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#тренер
#штраф
#клуб
#наказание
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Матч-закрытие летнего сезона проекта «Выходи во двор» проведут на обновлённом стадионе в Чехове
28 сентября 2023, 14:58

Фото: Минспорт МО

30 сентября команда легенд российского и советского футбола выйдет на обновлённое поле стадиона «Гидросталь» в Чехове. Матч станет финальным во втором летнем сезоне проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В составе «Легенды футбола» сыграют Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Евгений Алдонин, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Александр Самедов и Роман Павлюченко. В роли тренера выступит трехкратный серебряный призёр чемпионата СССР как игрок, а также двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.
 
Перед стартом игры для юных футболистов городского округа пройдут организованы мастер-классы от звёзд отечественного футбола. Они начнутся в 11:00. В полдень начнётся церемония открытия, а в 12:15 стартует сам гала-матч.
 
Стадион в Чехове – один из объектов масштабной программы по капремонту объектов спорта, которая реализуется с этого года по решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Ремонт стадиона проводился в текущем году.
 
На стадионе разместили современное поле с искусственным газоном и подогревом. Там обновили систему освещения, баскетбольную, волейбольную, мини-футбольную площадки, оборудовали беговые дорожки, установили трибуны на 1,2 тыс мест, оборудовали парковочное пространство.

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#московская область
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Подмосковный «Феникс» победой завершил первый круг чемпионата России
28 сентября 2023, 14:47

Фото: Минспорт МО

Подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс» выиграл заключительный матч первого круга чемпионата России сезона, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Команда обыграла сборную Москвы со счётом 2:0. Дубль сделал ассистент капитана Александр Полин.
 
По итогам первого круга «Феникс» занял третью строку турнирной таблицы с 15 очками. Лидирует СХК «Югра», на втором месте – СХК «АКМ-следж» из Тульской области.
 
Следующий этап чемпионата России будет проходить с 30 октября по 07 ноября в Ханты-Мансийске.

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#подмосковье
#московская область
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Каширские спортсмены завоевали 5 медалей на соревнованиях по киокушин
28 сентября 2023, 11:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Соревнования по киокушин каратэ «Первенство Апрелевской школы» проходили 24 сентября в городе Апрелевка Нарофоминского городского округа.
В соревнованиях приняли участие спортсмены секции «Киокушин» спортивной школы «КАШИРА» под руководством тренера Алексея Кутепова, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 

Спортсмены из Каширы заняли места в своих возрастных и весовых категориях:
1 место — Василиса Гостева и Никита Ильин;
2 место — Артём Титов и Даниил Коротеев;
3 место — Никита Турчанский.

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Футбольный агент Селюк: с Бабичем «Спартак» играет намного лучше
28 сентября 2023, 10:29

Фото: iStock/StudioQ1

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру защитника «Спартака» Срджана Бабича В РПЛ. Об этом пишет «РБ Спорт».
«Бабич — это вообще ни разу не Видич, как можно такое говорить? То, что он играет, — это решение Абаскаля. Но нужно признать, что с Бабичем «Спартак» играет лучше. Но стоит посмотреть, что будет дальше», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Срджан Бабич перешел в «Спартак» 21 августа из испанской «Альмерии». Контракт с ним рассчитан до конца июня 2026 года.

Ранее предприниматель Серг­ей Шишкарев заявил, что с нынешним тренером Абаскелем, у клуба нет будущего. Он отметил, что чем быстрее «Спартак» с ним расстанется, тем быстрее заиграет на чемпионском уровне.

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Экс-капитан Попов: Карпин верно сказал — надо доказывать свой уровень в Европе

Российских футболисток отказались допускать до ЧЕ-2024 среди игроков до 17 лет

#спорт
#предприниматель
#спартак
#контракт
#футбол
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Экс-капитан Попов: Карпин верно сказал — надо доказывать свой уровень в Европе
28 сентября 2023, 10:17

Фото: iStock/Steevy84

Экс-капитан пермского «Амкара» Алексей Попов прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о необходимости переезда российских футболистов в более сильные европейские чемпионаты. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Сообщается, что Попов поддерживает точку зрения наставника национальной команды.

«Слова Карпина вырвали из контекста, он не говорил, что нужно уезжать из России, потому что здесь плохо. Он имел в виду, что если ты хочешь стать футболистом высокого уровня, тебе нужно уезжать в другой чемпионат. И он сказал все абсолютно верно», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

По мнению бывшего капитана пермского «Амкара», футболистам следует уезжать от тех большим сумм, которые зарабатываются в РФ и доказывать свой профессионализм в Европе за 300-500 тысяч.

Напомним, ранее главный тренер «Ростова» и сборной РФ Валерий Карпин заявил, что российским футболистам нужно уезжать в Европу для повышения своего мастерства. После такого высказывания Карпина обвинили в отсутствии патриотизма.

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Российских футболисток отказались допускать до ЧЕ-2024 среди игроков до 17 лет

#спорт
#тренер
#предприниматель
#чемпионат
#валерий карпин
#рф
#футбол
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Российских футболисток отказались допускать до ЧЕ-2024 среди игроков до 17 лет
27 сентября 2023, 17:07

Фото: istock / Rost-9D

Шведская футбольная ассоциация отказалась допускать женскую сборную РФ до финальной части первенства Европы 2024 года для игроков младше 17 лет. Информация об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

«По мнению правления федерации, сборная Швеции по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом. В мае 2024 года финальная часть чемпионата Европы пройдет в Швеции. В соответствии с вышеизложенным, мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию», — говорится в сообщении.
Женское первенство Европы пройдет с 5 по 18 мая 2024 года в Швеции. В финале турнира должны принять участие 8 сборных.

Днем ранее Исполнительный комитет УЕФА выступил с предложением о допуске юниорской сборной РФ к соревнованиям. При этом организация заявила, что остальные российские команды к турнирам допущены не будут до тех пор, пока не прекратится СВО на Украине. 

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