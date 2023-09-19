Футболист Титов: История о том, что я мог уйти в ЦСКА — неправда

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Титов, комментируя информацию о его переходе в ЦСКА, заявил, что такого никогда бы не произошло.
«В шутку была ситуация в 2004 году, когда я не играл. Гинер и я стояли в метре друг от друга. Он в шутку тогда предложил: «А давай к нам». Я ответил, что при всем уважении, но не сделаю этого никогда. И на этом тема была закрыта», — приводит слова Титова «РБ Спорт».
Футболист подчеркнул, что возможность таких переходов больше касается иностранцев.
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