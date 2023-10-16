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Футбольная сборная России не смогла обыграть 109-ю команду мира

Сборная России по футболу в Анталье сыграла вничью 2:2 с командой Кении
16 октября 2023, 21:14
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

В турецкой Анталье состоялся товарищеский футбольный матч между национальными сборными России и Кении. Российская команда свела к ничьей матч со 109-й командой мирового рейтинга, сумев сравнять счет на 89-й минуте игры.
Этот матч немного отличался от предыдущих контрольных матчей, проведенных российской сборной после ее отстранения от официальных международных турниров. Дело в том, что результат игры шел в зачет рейтинга ФИФА, в котором выстраиваются по ранжиру все национальные сборные мира. Тем обиднее, что сборная России, проведя хороший матч против участницы чемпионата мира 2022 года команды Камеруна, не смогла обыграть кенийцев, которые в мировой табели о рангах занимают скромное 109-е место. Россия в этом списке занимает 39-ю позицию.

Россияне открыли счет на 8-й минуте, сообщает Sports.ru. Гол забил Александр Соболев. Затем кенийцы сравняли счет, а после и вовсе вышли вперед. Оба мяча в ворота российской команды влетели после грубейших ошибок обороны. Сначала Баринов не смог нормально обработать мяч после передачи вратаря, замешкался, после чего Энтони Акуму со второй попытки пробил Помазуна, дебютировавшего в этот вечер в воротах российской команды. Затем капитан россиян Георгий Джикия головой скинул мяч в центр своей штрафной, где в одиночестве находился игрок соперника. Масуд Джума аккуратно пробил в угол с близкого расстояния.


Отыгрались россияне в самой концовке встречи. После хорошей комбинации на правом фланге с участием Далера Кузяева и Александра Сильянова точно пробил из пределов штрафной Иван Обляков. В целом игра россиян, а особенно ее результат, произвели удручающее впечатление. Игроков национальной команды можно похвалить за характер. Больше не за что. Кения, впервые в своей истории игравшая с европейской командой, может гордиться своими футболистами. А мы — стыдиться.

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Татьяна Тарасова: России хуже уже не будет
Татьяна Тарасова прокомментировала выборы на пост главы МОК
16 октября 2023, 19:02

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Накануне, 15 октября, участники 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в индийском Мумбаи предложили изменить Олимпийскую хартию, чтобы иметь возможность переизбрать нынешнего главу организации Томаса Баха на третий срок. Это известие прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В беседе с РИА Новости она довольно равнодушно отметила, что не видит особой разницы, кто будет занимать пост президента МОК — 69-летний Бах или кто-то другой. По словам тренера, положение России в мире спорта не станет от этого хуже, чем оно есть сейчас. Всему миру абсолютно понятно, что МОК стал полностью политически ангажированной организацией и все свои решения принимает по подсказке англоязычных спонсоров. Принцип «Спорт вне политики» забыт давно и прочно, так что для России нет особой разницы, будет возглавлять антироссийское олимпийское движение Томас Бах или другой подпевала Запада, заключила Татьяна Тарасова.

Томас Бах возглавляет МОК с 2013 года. Текущий срок его полномочий истекает в 2025 году.

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#спорт
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#пост
#мок
#президент
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«Моржи» открыли сезон на пляже Дубны
16 октября 2023, 17:40

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Любители зимнего плавания открыли очередной сезон в Дубне. Соревнования «Дубна. В десятку» прошли на городском пляже, сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«По традиции заплыв проводится в октябре – десятом месяце года. Температура воздуха и воды в Волге в это время обычно 10°С. А задача пловцов – преодолеть как можно большее расстояние за 10 минут. Именно поэтому число 10 присутствует в названии», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале. 
На старт вышли около 50 спортсменов и спортсменок из разных городов Московской и Архангельской областей, Башкирии, Москвы и Иркутска, а также гости из Италии и Греции. Команду «Моржи Дубны» представляли 12 человек. 
 
Лучший результат года, 585 м, показала Валентина Зеленкевич, которая стала абсолютным победителем в своём дебютном заплыве. 

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#московская область
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Футболист Новиков: Надеюсь, матч России и Кении будет интересным
16 октября 2023, 15:48

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков выразил надежду на то, что предстоящий матч между сборными России и Кении окажется интересным.
При этом, он отметил возросший уровень африканского футбола.

«Думаю, сборная будет играть в полную силу. Ребята едут показать себя, а не отбывать номер. Да и команда сейчас проводит не так много матчей, как хотелось бы. Что касается Кении, то эта сборная способна доставить неприятности нашей команде. Сейчас уровень футбола вырос во всём мире. Африканские команды стали показывать более качественную игру. Надеюсь, что матч будет интересный и наши парни смогут проявить себя и порадовать болельщиков», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Товарищеский матч сборных РФ и Кении состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

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#рф
#футбол
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Футболист Попов усомнился в шансах Черчесова оказаться в «Спартаке»
16 октября 2023, 15:38

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший капитан и защитник «Амкара» Алексей Попов высказал мнение о том, что у тренера Станислава Черчесова практически нет шансов оказаться в «Спартаке».
«Никто его в «Спартаке» не ждет и не зовет туда. Об этом еще Зарема говорила. Наверное, не просто так, она хотела донести до людей, кто он такой», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Попов.

Он отметил, что оптимальным и самым нормальным из всех вариантом для Черчесова может стать максимум «Рубин», и то, лишь в том случае, если клуб рассчитывает лишь на средние места в турнирной таблице.

Ранее бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев, наоборот, назвал Станислава Черчесова крепким тренером и допустил возможность его успешной работы в «Спартаке».

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В Италии не нашлось денег на бобслейные трассы для ОИ-2026
Соревнования по бобслею и санному спорту на ОИ-2026 пройдут вне пределов Италии
16 октября 2023, 14:58

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Глава организационного комитета зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина д'Ампеццо (Италия) Эудженио Монти заявил на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что страна не в состоянии провести соревнования по санному спорту и бобслею.
Причина в том, что государство не смогло найти средства на реконструкцию и модернизацию санно-бобслейной трассы, где планировалось проводить олимпийские заезды, сообщает ТАСС. На этом спортивном объекте уже проводились олимпийские соревнования в 1956 году, но, конечно, с тех пор трасса износилась и нуждалась в основательном обновлении. Правительство Италии два дня назад объявило, что инвесторов для реконструкции сооружения найти не удалось, а у государства на это нет денег. 

Председатель оргкомитета сообщил, что кабинет министров рекомендовал найти подходящий спортивный объект за пределами страны. В настоящий момент Монти и его сотрудники рассматривают различные варианты, чтобы выбрать из них наиболее подходящий.

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#государство
#олимпиада
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Традиционный турнир по сумо состоялся в Серебряных Прудах
16 октября 2023, 12:56

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Традиционный ежегодный турнир по сумо памяти Героя Российской Федерации старшего лейтенанта морской пехоты Сергея Александровича Фирсова прошёл на спорткомплексе «Молодежный» 15 октября в Серебряных Прудах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Три команды из 80 спортсменов приняли участие в соревнованиях между подростками до 15 лет .

Представители городского округа Серебряные Пруды заняли все ступени пьедестала в разных весовых категориях.

Среди юношей первые места заняли Титов Максим, Юшин Глеб, Головин Никита. Серебро завоевали Манукян Давид, Дадашев Эмин, Мокин Виталий, а бронзу Толстоногов Егор, Шаталов Егор, Гаврин Егор, Шашкин Антон, Соболев Тимур, Долгов Степан.

Первое место женской категории завоевала Иванова Дарья. Второе место заняли Венарская Александра и 
Ландыс Зарина. Бронзовыми призерами стали Нурмуханова Варвара, Верфель Ева, Антропова Виктория, Боброва Анастасия, Буркалёва Анастасия, Иванова Александра и Герасимова Анастасия.

Стоит отметить, что всего спортсмены  спортивной школы «Юность» выиграли 22 медали, из которых 4 «золота», 5 «серебра» и 13 «бронзы».

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#подмосковье
#борьба
#московская область
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В Серебряных Прудах прошли ежегодные соревнования по дзюдо
16 октября 2023, 12:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

На спорткомплексе «Молодежный» 14 октября прошли традиционные соревнования по дзюдо памяти Героя РФ старшего лейтенанта морской пехоты С. А. Фирсова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
В турнире приняли участие 104 спортсмена из Москвы, Серебряных Прудов, Зарайска, Коломны, Рязани, Мценска, Королева и Каширы. возрастная категория юношей была 2011-2013 год рождения.

Дзюдоисты спортивной школы «Юность» выиграли 8 медалей турнира - три золотых и 5 бронзовых.

«Золото» завоевали  Жаворонков Александр, Кизирян Романи  Сайимов Руслан, а «бронзу» Романов Максим, Лугуев Надыр, Арутюнян Роберт, Рахматуллоев Хушнудбек и Малый Савелий.

Стоит отметить, что турнир по дзюдо памяти Героя Российской Федерации старшего лейтенанта морской пехоты Сергея Фирсова проводятся уже в 23 раз.

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#подмосковье
#бронза
#спортсмены
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Спортсменки «ВВА-Подмосковья» выиграли второй тур чемпионата России по регби-7
16 октября 2023, 11:11

Фото: Минспорт МО

Женский клуб «ВВА-Подмосковье» из Монина стал победителем второго тура чемпионата России по регби-7. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В четвертьфинале девушки разгромили красноярский «Красный Яр» – 42:0, в полуфинале уверенно победили «Кубань» – 32:0. А в финале подмосковные регбистки взяли верх над столичным ЦСКА со счётом 19:12. 
 
Второй тур чемпионата страны прошел 14 и 15 октября в Краснодаре.
 
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#подмосковье
#московская область
#регби
#чемпионат россии
#монино
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Подмосковная команда Khimki Power выиграла Кубок Ассоциации студенческого баскетбола
16 октября 2023, 10:13

Фото: Минспорт МО

Команда по баскетболу 3х3 Khimki Power завоевала международный Кубок Ассоциации студенческого баскетбола. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Матчи завершились в Москве. В первый игровой день подмосковная команда без труда преодолела групповой этап, а в четвертьфинале обошла «Красную Пахру» - 21:18. В полуфинале подопечные Даниила Абрамовского разгромили YNTYMAK из Кыргызстана со счётом 18:7. 
 
А в финальной встрече представители Подмосковья в упорной борьбе взяли верх над белорусским клубом BeST. В основное время победителя выявить не удалось. По итогам овертайма победа со счётом 22:20 досталась Khimki Power. Решающий бросок со штрафной исполнил Владимир Соловьёв, который был признан самым ценным игроком турнира. 

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#минспорт мо
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