Футбольная сборная России не смогла обыграть 109-ю команду мира

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В турецкой Анталье состоялся товарищеский футбольный матч между национальными сборными России и Кении. Российская команда свела к ничьей матч со 109-й командой мирового рейтинга, сумев сравнять счет на 89-й минуте игры.
Этот матч немного отличался от предыдущих контрольных матчей, проведенных российской сборной после ее отстранения от официальных международных турниров. Дело в том, что результат игры шел в зачет рейтинга ФИФА, в котором выстраиваются по ранжиру все национальные сборные мира. Тем обиднее, что сборная России, проведя хороший матч против участницы чемпионата мира 2022 года команды Камеруна, не смогла обыграть кенийцев, которые в мировой табели о рангах занимают скромное 109-е место. Россия в этом списке занимает 39-ю позицию.
Россияне открыли счет на 8-й минуте, сообщает Sports.ru. Гол забил Александр Соболев. Затем кенийцы сравняли счет, а после и вовсе вышли вперед. Оба мяча в ворота российской команды влетели после грубейших ошибок обороны. Сначала Баринов не смог нормально обработать мяч после передачи вратаря, замешкался, после чего Энтони Акуму со второй попытки пробил Помазуна, дебютировавшего в этот вечер в воротах российской команды. Затем капитан россиян Георгий Джикия головой скинул мяч в центр своей штрафной, где в одиночестве находился игрок соперника. Масуд Джума аккуратно пробил в угол с близкого расстояния.
Отыгрались россияне в самой концовке встречи. После хорошей комбинации на правом фланге с участием Далера Кузяева и Александра Сильянова точно пробил из пределов штрафной Иван Обляков. В целом игра россиян, а особенно ее результат, произвели удручающее впечатление. Игроков национальной команды можно похвалить за характер. Больше не за что. Кения, впервые в своей истории игравшая с европейской командой, может гордиться своими футболистами. А мы — стыдиться.
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Россияне открыли счет на 8-й минуте, сообщает Sports.ru. Гол забил Александр Соболев. Затем кенийцы сравняли счет, а после и вовсе вышли вперед. Оба мяча в ворота российской команды влетели после грубейших ошибок обороны. Сначала Баринов не смог нормально обработать мяч после передачи вратаря, замешкался, после чего Энтони Акуму со второй попытки пробил Помазуна, дебютировавшего в этот вечер в воротах российской команды. Затем капитан россиян Георгий Джикия головой скинул мяч в центр своей штрафной, где в одиночестве находился игрок соперника. Масуд Джума аккуратно пробил в угол с близкого расстояния.
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Александр Бойцов