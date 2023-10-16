Футбольная сборная России не смогла обыграть 109-ю команду мира

Глава организационного комитета зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина д'Ампеццо (Италия) Эудженио Монти заявил на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что страна не в состоянии провести соревнования по санному спорту и бобслею.