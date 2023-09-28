Футбольный агент Селюк: с Бабичем «Спартак» играет намного лучше

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«Бабич — это вообще ни разу не Видич, как можно такое говорить? То, что он играет, — это решение Абаскаля. Но нужно признать, что с Бабичем «Спартак» играет лучше. Но стоит посмотреть, что будет дальше», — цитирует Селюка «РБ Спорт».
Напомним, Срджан Бабич перешел в «Спартак» 21 августа из испанской «Альмерии». Контракт с ним рассчитан до конца июня 2026 года.
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