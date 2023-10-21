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Футбольный клуб «Факел» отстранил футболиста за отказ выходить на замену

21 октября 2023, 18:06
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов сообщил, что клуб отстранил защитника Игоря Калинина.
Футболист отказался выходить на замену в матче 12 тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга», пишет «Чемпионат».
«Есть ли понимание, почему он отказался выходить на замену? Я не могу отвечать за другого человека», —сказал Котов.

В заявлении футбольного клуба сказано, что Котов не сможет посещать тренировки с первой командой. В дальнейшем решение по футболисту будет принимать тренерский штаб и руководство клуба.

«Факел» на выезде одержал победу над «Оренбургом». Матч завершился со счетом 2:1. На 35-й минуте Ильнур Альшин вывел команду вперед. Хозяева смогли отыграться благодаря голу Дмитрия Воробьева на 76-й минуте, а в добавленное время воронежцы вышли вперёд, гол забил Никита Моцпан.

«Факел» с 12 очками находится на 12 месте в турнирной таблице. «Оренбург», набрав 11 очков, занимает 13-е место.

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Фигурист Ангелопол начнёт тренироваться в академии Плющенко
21 октября 2023, 16:21

Фото: istockphoto/sportpoint

Российский фигурист Валерий Ангелопол теперь будет тренироваться в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».
РИА Новости пишет, что спортсмен, ранее выступавший в паре с Василисой Кагановской, предварительно договорился с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С кем будет выступать Ангелопол, пока не сообщается.
 
17 октября стало известно, что тренерам по фигурному катанию запрещено брать в свои группы и профессионально поддерживать фигуриста Валерия Ангелопола.

В августе 2023 года Федерация фигурного катания на коньках России информировала о распаде дуэта Валерия Ангелопола и Василисы Кагановской по обоюдному согласию. Позже фигуристка Кагановская рассказала о том, что Ангелопол поставил ей ультиматум, касающийся продолжения их сотрудничества. По словам Кагановской, Ангелопол требовал полного финансового обеспечения с её стороны.
 
Спортивная пара являлась победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при.

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Российский вратарь попал в рейтинг самых дорогих голкиперов мира
21 октября 2023, 13:29

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Вратарь Сафонов вошёл в топ-30 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt.
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных вратарей в мире. Лидерами стали Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарума («Пари Сен-Жермен») и Мик Меньян («Милан»). Их рыночная стоимость оценивают в €455 млн.
 
Вратарь «Краснодара» и сборной России 24-летний Матвей Сафонов занял 27 место в списке. Он является самым дорогим российским вратарем.
 
Контракт спортсмена с клубом «Краснодар» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Минспорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд за границу для талантливых отечественных спортсменов. РБК пишет, что об этом чиновник сообщил на форуме «Россия - спортивная держава» в Перми. Со слов министра, идёт работа «по укреплению нашей системы» и защите интересов российского спорта.

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В Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу
21 октября 2023, 11:54

Фото: istockphoto/mikeorlov

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Минспорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд за границу для талантливых отечественных спортсменов.
РБК пишет, что об этом чиновник сообщил на форуме «Россия - спортивная держава» в Перми. Со слов министра, идёт работа «по укреплению нашей системы» и защите интересов российского спорта.
 
«Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея. Чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», - прокомментировал вопрос Матыцин.
В четверг, 19 октября, президент РФ Владимир Путин на совете по спорту требовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые «тащат за границу» талантливых хоккеистов.
 
В начале октября РИА Новости, ссылаясь на несколько источников, сообщало, что спортсменам, тренерам и персоналу госспортшкол в Санкт-Петербурге ограничили выезд за пределы РФ, в том числе в отпуск.

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Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над «Тулицей»
21 октября 2023, 11:42

Фото: Александр Валуев

Команда Суперлиги «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 обыграла «Тулицу» из Тульской области.
Матч прошёл в рамках 4-го тура Чемпионата России по волейболу на площадке подмосковного клуба в Одинцово.

«Я хотел бы отметить наш подход именно к этой игре. В первых трех играх мы почему- то гнались за нашим соперником, чересчур сильно их изучали. Это нас отвлекало от игры. Мы сконцентрировались на своих вопросах, связанных с нашей игрой», – рассказал главный тренер ВК «Заречье-Одинцово» Андрей Ноздрин. 
«3 красивых партии против гостей из Тульской области завершились в нашу пользу! Отдельно отмечу игру Марии Халецкой – опытной волейболистки, перешедшей к нам из московского «Динамо»», – отметил депутат Госдумы Сергей Колунов. 
«Мы сыграли очень собранно. Мы вцепились с первых мячей и не отпускали до конца, не теряли концентрацию. Мы верили в себя и победили», –говорит диагональная «Заречья-Одинцово» Мария Халецкая. 
25 октября пройдёт встреча подмосковных волейболисток с краснодарским «Динамо» на выезде.

«Заречье-Одинцово» — российский женский волейбольный клуб из Московской области. Основан в 1987 году. Клуб дважды выигрывал чемпионат России по волейболу среди женских команд, Шестикратный обладатель Кубка России и обладатель Кубка Вызова.

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Российский борец-вольник Окороков решил выступать за Австралию
21 октября 2023, 01:52

Фото: iStock/PaSta77

Российский борец вольного стиля Георгий Окороков решил сменить гражданство для участия в летних Олимпийских играх-2024, и теперь будет выступать за Австралию. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
«Его талант был отмечен организацией Wrestling Australia, и он является частью их высокопрофессиональной команды, а также помогает повышать квалификацию местных австралийских борцов», — говорится в заявлении Австралийского олимпийского комитета (АОК).

Отмечается, что спортсмен получит гражданство в ускоренном режиме, чтобы помочь Австралии завоевать медали на предстоящих Играх в Париже в вольной борьбе. При этом ему придется отказаться от российского паспорта.

Из-за политической конъюнктуры спортсмены из России лишены возможности выступать в международных соревнованиях. Отдельные федерации допускают россиян к стартам в нейтральном статусе, без флага и гимна. Многие ждут, что здравый смысл среди международных спортивных чиновников восторжествует и все запреты и ограничения будут сняты, как это произошло с российскими киберспортсменами. Те, кто не хочет ждать, меняют спортивное гражданство и выступают за другие страны.

Уже более сотни российских спортсменов решили перейти в сборные других стран. Об этом сообщил заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта. Ведомство, по словам Морозова, старается повышать мотивацию спортсменов, стремятся минимизировать случаи смены гражданства.

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#россия
#австралия
#гражданство
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Всероссийский турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» будут регулярно проводить в Подмосковье
20 октября 2023, 21:20

Фото: Минспорт МО

Подмосковный Минспорт и Автономная некоммерческая организация «Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов и вице-президент АНО «Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» Алексей Чикунов подписали соглашение на XI международном форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Перми. 
«От нашего региона в соревнованиях ежегодно участвуют более 1 тыс детей – 40 команд. Прошедшим летом подмосковная команда «Атлант» стала победителем всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди женских команд 2009-2010 годов рождения. Губернатор уделяет большое внимание развитию детского спорта, и в предстоящем сезоне мы будем рады принимать финальный этап в Подмосковье», – отметил Абарёнов. 
Предмет соглашения – сотрудничество в организации и проведении всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в Московской области, создание условий для занятий хоккеем и кадровое обеспечение хоккейной отрасли региона.
 
В 2023 году региональный этап соревнований «Золотая шайба» прошёл в Подольске. Команды из Подмосковья области ежегодно участвуют во всероссийском этапе по всем возрастным категориям.  

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#минспорт мо
#хоккей
#дети
#подмосковье
#московская область
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IBSA: Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
20 октября 2023, 21:03

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Международная федерация спорта слепых (IBSA) временно приостановила членство в ней России и Белоруссии, об этом сообщается на сайте организации.
Членство в федерации России и Белоруссии частично приостановили на два года. При этом, в IBSA отметили, что не будут выступать против участие российских параспортсменов в международных соревнованиях на индивидуальной основе. 

Напомним, 29 сентября Генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Как объяснили представители организации, такое решение было принято на основании нарушения Россией конституционных обязательств членства в IPC.

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#белоруссия
#спорт
#паралимпийские игры
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Тренер Канарейкин: регресс «Вашингтона» негативно влияет на Овечкина
20 октября 2023, 15:48

Фото: istockphoto.com/mikeorlov

Российский хоккейный тренер Федор Канарейкин заявил, что ослабление «Вашингтон Кэпиталз» вредит хоккеисту Александру Овечкину.
«Ослабление команды не идёт на пользу Овечкину. Результат будет меняться, надо набраться терпения, чтобы дождаться побед. Здесь на Овечкина как на лидера и ветерана ложится дополнительная ответственность. И, кроме того, Александр умеет и любит забивать. Команда должна работать под ним, а он уже как наконечник копья решает судьбу матчей», — заявил в беседе с Газета.ру Канарейкин.

Ранее известный агент Шуми Бабаев прокомментировал игру российских нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, отметив, что проблема есть у команды в целом, а не у её игроков.

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#тренер
#хоккей
#спорт
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Под Можайском пройдёт перенесённый из-за непогоды экологический велозаезд Gran Fondo
20 октября 2023, 15:35

Фото: Istockphoto / dimamorgan12

22 октября в Можайском городском округе состоится экологический велозаезд «ЧистоВело», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Заезд станет четвёртым стартом серии Gran Fondo в Подмосковье в этом сезоне.
Изначально экологический велозаезд должен был пройти ещё 8 октября, однако был перенесён из-за плохой погоды.
 
Мероприятие серии Gran Fondo впервые пройдёт в Бородине, где расположены памятники героям Отечественной войны 1812 года и воинам Великой Отечественной войны. В центре поля расположено главное здание военно-исторического музея.
 
В рамках заезда будет работать мастерская переработки «Зелёный фургон» и организован раздельный сбор отходов, пройдут экопросветительские мероприятия.
 
Для участников подготовили четыре дистанции – 10 км для детей вместе с родителями, 20, 40 и 60 км - для взрослых. На трассе организуют точки пополнения воды с раздельным сбором отходов. Все участники получат медали из переработанного пластика. Участие в мероприятии бесплатное.

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