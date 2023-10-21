Футбольный клуб «Факел» отстранил футболиста за отказ выходить на замену

Фото: iStock/Rost-9D
Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов сообщил, что клуб отстранил защитника Игоря Калинина.
Футболист отказался выходить на замену в матче 12 тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга», пишет «Чемпионат».
В заявлении футбольного клуба сказано, что Котов не сможет посещать тренировки с первой командой. В дальнейшем решение по футболисту будет принимать тренерский штаб и руководство клуба.
«Факел» на выезде одержал победу над «Оренбургом». Матч завершился со счетом 2:1. На 35-й минуте Ильнур Альшин вывел команду вперед. Хозяева смогли отыграться благодаря голу Дмитрия Воробьева на 76-й минуте, а в добавленное время воронежцы вышли вперёд, гол забил Никита Моцпан.
«Факел» с 12 очками находится на 12 месте в турнирной таблице. «Оренбург», набрав 11 очков, занимает 13-е место.
Читайте также:
Стало известно, где будет тренироваться Ангелопол, от которого все отказались
Российский вратарь попал в рейтинг самых дорогих голкиперов мира
В Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу
«Есть ли понимание, почему он отказался выходить на замену? Я не могу отвечать за другого человека», —сказал Котов.
«Факел» на выезде одержал победу над «Оренбургом». Матч завершился со счетом 2:1. На 35-й минуте Ильнур Альшин вывел команду вперед. Хозяева смогли отыграться благодаря голу Дмитрия Воробьева на 76-й минуте, а в добавленное время воронежцы вышли вперёд, гол забил Никита Моцпан.
«Факел» с 12 очками находится на 12 месте в турнирной таблице. «Оренбург», набрав 11 очков, занимает 13-е место.
Читайте также:
Стало известно, где будет тренироваться Ангелопол, от которого все отказались
Российский вратарь попал в рейтинг самых дорогих голкиперов мира
В Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу
Мария Фирсова