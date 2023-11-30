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Гаджиев счёл нынешний формат Кубка России лучше предыдущего

30 ноября 2023, 16:28
Фото: istockphoto.com/VectorFusionArt

Фото: istockphoto.com/VectorFusionArt

Президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев заявил, что формат нынешнего Кубка России при всей его критике лучше прежнего.

«Критика Кубка была и будет всегда. Но я считаю, что нынешний формат точно лучше, чем был прежде. Большее количество игр, а в отсутствие европейских турниров это значимо. В Кубке получают время в том числе и молодые игроки, что помогает их росту. Качественная скамейка нужна любой команде. Понятно, что чемпионат – главное соревнование. Кубок важен, но он все же второстепенен по сравнению с РПЛ», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гаджиев.

Он также считает, что проблем в большой паузе между матчами в Кубке нет.

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#спорт
#чемпионат
#рпл
#футболист
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Подмосковные спортсменки завоевали золото и серебро международного турнира по вольной борьбе
30 ноября 2023, 16:59

Фото: Минспорт МО

Подмосковные спортсменки Екатерина Букина и Марина Симонян завоевали награды международного турнира по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Медведя. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Многократная чемпионка России, чемпионка Европы, призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Букина выиграла золото в весовой категории до 76 кг. Призёр чемпионата Симонян взяла серебро в весе до 57 кг.
 
Спортсменки представляют Воскресенск, а также Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и региональную Спортивную школу по единоборствам. 
 
Турнир на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя проходил в Минске.
 
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#минспорт мо
#борьба
#турнир
#соревнования
#московская область
#подмосковье
#вольная борьба
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Подмосковная горнолыжница Гирина стала призёром соревнований «Серия PRO»
30 ноября 2023, 16:51

Фото: Минспорт МО

Виталина Гирина из Московской области завоевала серебряную медаль на первых в истории отечественного горнолыжного спорта профессиональных соревнований «Серия PRO». Об этом сообщили в пресс-служба подмосковного Минспорта.
На первом этапе турнира сильнейшие спортсмены – мужчины и женщины – соревновались в слаломе и слаломе-гиганте. Воспитанница регионального «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» Гирина заняла второе месте в слаломе-гиганте.
 
Первый этап соревнований прошёл в Кировске Мурманской области. Второй и третий пройдут в Челябинской области и Алтайском крае, а четвёртый – вновь в Кировске. Призовой фонд соревнований составляет около 20 млн рублей.

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#минспорт мо
#горные лыжи
#спортсмены
#подмосковье
#московская область
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Футболист Канчельскис заявил о бесполезности дисквалификации игроков в РПЛ
30 ноября 2023, 16:19

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил о том, что дисквалификация игроков не окажет позитивного влияния на уровень судейства в Российской Премьер-Лиге.
«Дисквалификация игроков не улучшит судейство в РПЛ. Оно ужасное, поэтому игроки и воют. Каждый сезон одно и то же. Сейчас с ВАР им стало ещё сложнее. Теперь все боятся брать ответственность на себя, ждут подсказок от ВАР. А там сидят такие же судьи, которые боятся принять решение», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.

До этого сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Дмитрия Баринова и Джона Кордобу за критику и оскорбительный жест в адрес арбитров.

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#спорт
#рпл
#футболист
#судья
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Газзаев: «Формат Кубка России устроен довольно неплохо»
30 ноября 2023, 15:49

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал критику нынешнего формата Кубка России и отметил, что он устроен довольно неплохо.
Критику формата Газзаев счёл пустыми разговорами в пользу бедных.

«Формат Кубка России устроен довольно неплохо. На турнире играет большое количество команд из разных лиг. Что касается критики из-за того, что первый и второй матчи проходят с разницей в три с половиной месяца, это разговоры в пользу бедных. Кубок РФ стараются сделать аналогом Лиги чемпионов и Лиги Европы, но разница в том, что в еврокубках команды играют ранней весной после выхода из группы», — поделился мнением в беседе с RT Газзаев.

Он пояснил, что пауза между первым и вторым матчами 1/4 финала Пути РПЛ могут позваолить проработать ошибки и скорректировать планы по реализации своих задач в будущем.

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#кубок россии
#рпл
#футбол
#спорт
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В Жуковском состоялся турнир по самбо
29 ноября 2023, 21:49

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском состоялся городской турнир по самбо. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г. о.
Отмечается, что воспитанниками спортивной школы «Метеор» из Жуковского было завоёвано в общей сложности 17 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых.

Так, первое место заняли Мария Калашникова, Милена Тарабкова, Тимофей Трапезин, Святослав Вербицкий, Алтынбек Шабданов и Алексей Калашников. Второе место досталось Виктории Гусевой, Макару Топоркову и Алексею Калашникову. Бронзу же взяли Всеволод Гранкин, Евгений Пасько, Владимир Ванчиков, Максим Солнцев, Вадим Трякин, Андрей Беспалов, Гасан Шукюрпур и Александр Колесников.

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#спорт
#самбо
#турнир
#жуковский
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Жуковская студия «Фантазия» выступила на конкурсе «Планета искусств»
29 ноября 2023, 20:53

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Жуковская хореографическая студия «Фантазия» выступила на Международном конкурсе «Планета искусств».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, танцорам удалось завоевать два гран-при, девять дипломов лауреатов I степени и пять дипломов лауреатов II степени.

Подготовкой ребят к конкурсу занимались руководители студии — заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Митина и педагог дополнительного образования Елена Хаскина. Отмечается, что администрация округа выразила им особую благодарность.

Уточняется, что конкурс проходил в городе Йошкар-Ола.

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#конкурс
#жуковский
#танцы
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Подмосковный яхтсмен Комиссаров выиграл «Черноморскую регату»
29 ноября 2023, 16:05

Фото: Минспорт МО

Подмосковный яхтсмен Сергей Комиссаров завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту в классе «Лазер-стандарт». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Соревнования «Черноморская регата» проходили в Сочи. В них участвовали 140 спортсменов, которые состязались в классах яхт «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», «Лазер-стандарт», «470», «49-й», «49-й FX», «Финн», «RS: X», «420» и Nacra 1.
 
«Черноморская регата» – заключительный этап отбора в сборные России. Она также завершает сезон для спортсменов олимпийских и молодёжных классов.
 
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#минспорт мо
#соревнования
#награды
#сочи
#подмосковье
#московская область
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Тренер Овчинников заявил об эмоциональном сломе «Краснодара»
29 ноября 2023, 15:50

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил борьбу «Краснодара» и «Зенита» за первое место в РПЛ и предположил, что у первого произошёл эмоциональный слом.
«Думаю, «Краснодар» сломался эмоционально. Слишком высокое давление. Психологически команда оказалась не готова лидировать на длинном отрезке. Это вопрос опыта. У «Краснодара» его нет. Для этого нужно время и, естественно, титулы. Игроков с трофеями там не так много. Опыт их завоевания – очень важная вещь», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Овчинников.

При этом, он отметил, что «Краснодар», вероятнее всего, не выпадет из борьбы и будет до конца бороться за лидерство.

Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл со счётом 2:2 с калининградской командой «Балтика» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России.

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Экс-тренер «Динамо» Силкин заявил об обязанности команды попасть в топ-3 РПЛ
#спорт
#тренер
#клуб
#лидерство
#рпл
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Хоккеист Кожевников: Малкин обойдёт Фёдорова
29 ноября 2023, 15:38

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший хоккеист «Спартака» Александр Кожевников заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин уже вошёл в историю команды и может обойти Сергея Фёдорова.
Так он прокомментировал результаты игры спортсмена в нынешнем сезоне НХЛ.

«Уверен, что в самое ближайшее время он обойдёт Федорова. Думаю, что Евгений ещё как минимум 10 шайб забросит в этом сезоне. Главное, чтобы у Малкина не было травм. Евгений уже вошёл в историю «Питтсбурга» и полностью себя там реализовал. Теперь ему нужно поддерживать свой уровень и радовать болельщиков», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Кожевников.

Отмечается, что Малкину осталось забросить две шайбы для того, чтобы догнать занимающего 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ Сергея Федорова.

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#спорт
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