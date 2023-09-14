Гашек: НХЛ должна платить Украине по \$2-4 млрд за игру в ней россиян

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После начала спецоперации Гашек превратился в ярого русофоба. Он, похоже, собирается в политику, а потому старается набирать очки у радикально настроенной публики своими одиозными высказываниями. Но от его бесконечных выступлений начинают уставать даже люди в недружественных России странах. Его претензии к боссам НХЛ спровоцировали появление в сети предложений вывести в прошлом знаменитого вратаря из Зала хоккейной славы в Торонто за неуважение к лиге. Остается ждать, насколько хватит у руководителей заокеанского хоккея выдержки терпеть выходки «чешского болтушки», как его уже прозвали.
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