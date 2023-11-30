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Газзаев: «Формат Кубка России устроен довольно неплохо»

30 ноября 2023, 15:49
Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал критику нынешнего формата Кубка России и отметил, что он устроен довольно неплохо.
Критику формата Газзаев счёл пустыми разговорами в пользу бедных.

«Формат Кубка России устроен довольно неплохо. На турнире играет большое количество команд из разных лиг. Что касается критики из-за того, что первый и второй матчи проходят с разницей в три с половиной месяца, это разговоры в пользу бедных. Кубок РФ стараются сделать аналогом Лиги чемпионов и Лиги Европы, но разница в том, что в еврокубках команды играют ранней весной после выхода из группы», — поделился мнением в беседе с RT Газзаев.


Он пояснил, что пауза между первым и вторым матчами 1/4 финала Пути РПЛ могут позваолить проработать ошибки и скорректировать планы по реализации своих задач в будущем.

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В Жуковском состоялся турнир по самбо
29 ноября 2023, 21:49

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском состоялся городской турнир по самбо. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г. о.
Отмечается, что воспитанниками спортивной школы «Метеор» из Жуковского было завоёвано в общей сложности 17 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых.

Так, первое место заняли Мария Калашникова, Милена Тарабкова, Тимофей Трапезин, Святослав Вербицкий, Алтынбек Шабданов и Алексей Калашников. Второе место досталось Виктории Гусевой, Макару Топоркову и Алексею Калашникову. Бронзу же взяли Всеволод Гранкин, Евгений Пасько, Владимир Ванчиков, Максим Солнцев, Вадим Трякин, Андрей Беспалов, Гасан Шукюрпур и Александр Колесников.

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Жуковская студия «Фантазия» выступила на конкурсе «Планета искусств»
29 ноября 2023, 20:53

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Жуковская хореографическая студия «Фантазия» выступила на Международном конкурсе «Планета искусств».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, танцорам удалось завоевать два гран-при, девять дипломов лауреатов I степени и пять дипломов лауреатов II степени.

Подготовкой ребят к конкурсу занимались руководители студии — заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Митина и педагог дополнительного образования Елена Хаскина. Отмечается, что администрация округа выразила им особую благодарность.

Уточняется, что конкурс проходил в городе Йошкар-Ола.

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Подмосковный яхтсмен Комиссаров выиграл «Черноморскую регату»
29 ноября 2023, 16:05

Фото: Минспорт МО

Подмосковный яхтсмен Сергей Комиссаров завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту в классе «Лазер-стандарт». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Соревнования «Черноморская регата» проходили в Сочи. В них участвовали 140 спортсменов, которые состязались в классах яхт «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», «Лазер-стандарт», «470», «49-й», «49-й FX», «Финн», «RS: X», «420» и Nacra 1.
 
«Черноморская регата» – заключительный этап отбора в сборные России. Она также завершает сезон для спортсменов олимпийских и молодёжных классов.
 
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#подмосковье
#московская область
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Тренер Овчинников заявил об эмоциональном сломе «Краснодара»
29 ноября 2023, 15:50

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил борьбу «Краснодара» и «Зенита» за первое место в РПЛ и предположил, что у первого произошёл эмоциональный слом.
«Думаю, «Краснодар» сломался эмоционально. Слишком высокое давление. Психологически команда оказалась не готова лидировать на длинном отрезке. Это вопрос опыта. У «Краснодара» его нет. Для этого нужно время и, естественно, титулы. Игроков с трофеями там не так много. Опыт их завоевания – очень важная вещь», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Овчинников.

При этом, он отметил, что «Краснодар», вероятнее всего, не выпадет из борьбы и будет до конца бороться за лидерство.

Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл со счётом 2:2 с калининградской командой «Балтика» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России.

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#спорт
#тренер
#клуб
#лидерство
#рпл
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Хоккеист Кожевников: Малкин обойдёт Фёдорова
29 ноября 2023, 15:38

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший хоккеист «Спартака» Александр Кожевников заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин уже вошёл в историю команды и может обойти Сергея Фёдорова.
Так он прокомментировал результаты игры спортсмена в нынешнем сезоне НХЛ.

«Уверен, что в самое ближайшее время он обойдёт Федорова. Думаю, что Евгений ещё как минимум 10 шайб забросит в этом сезоне. Главное, чтобы у Малкина не было травм. Евгений уже вошёл в историю «Питтсбурга» и полностью себя там реализовал. Теперь ему нужно поддерживать свой уровень и радовать болельщиков», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Кожевников.

Отмечается, что Малкину осталось забросить две шайбы для того, чтобы догнать занимающего 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ Сергея Федорова.

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#спорт
#нхл
#хоккей
#спортсмены
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Сборная Подмосковья стала двукратным победителем общекомандного зачета по грэпплингу
29 ноября 2023, 13:39

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области дважды выиграла общекомандный зачет на всероссийском турнире по грэпплингу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта.
С 24 по 27 ноября в Рязани на базе спортивного комплекса «Арена-Атрон» прошел Всероссийский мастерский турнир по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги в честь чемпиона мира МСМК Романа Гаврикова.

В соревнованиях приняли участие свыше 800 спортсменов из 23 регионов страны. Московскую область на чемпионате представляли более 100 борцов.

По итогам соревнований представители Московской области завоевали 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую медаль. Также сборная стала двукратным победителем в общекомандном зачёте чемпионата.

Стоит отметить, что подмосковные борцы смогли обойти сборные команды Москвы и Рязани.

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#турнир
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#подмосковье
#чемпионат
#спортсмены
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Гимнастки из Щелково стали серебряными призерами Чемпионата мира
29 ноября 2023, 13:26

Фото: Евгения Корытько

Юные щелковские гимнастки завоевали серебро на Чемпионате мира по эстетической гимнастике. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Чемпионат мира по эстетической гимнастике прошел в Казахстане. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 50 команд из 16 стран мира.

По итогам выступлений, команда «Никос» из Щелково выиграла серебро в возрастной категории от 8 до 10 лет.

«Дети на соревнованиях были бойцами, я сама выезжала на чемпионаты мира и я знаю, насколько трудно выступать и бороться, но дети показали себя с лучшей стороны. Эмоции, улыбки — всё настолько отточено, выполнено чётко, слаженно — они настоящая команда. Наверное, залог успеха – это ежедневные тренировки и отдача в полную силу», — поделилась тренер по эстетической гимнастике СШОР городского округа Щёлково Любовь Никулина. 
 
Стоит отметить, что программу для гимнасток ставила заслуженный тренер России Сания Глызина.

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#щёлково
#тренер
#дети
#чемпионат мира
#любовь
#серебро
#тренировки
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Неймар расстался с моделью Бьянкарди, которая разрешала ему изменять
29 ноября 2023, 12:55

Фото: istockphoto/Marat Musabirov

Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар и его девушка, модель Бруна Бьянкарди, решили расстаться через месяц после рождения дочери.
Об этом девушка сообщила на своей странице в одной из социальных сетей. 

«Мы являемся родителями Мави, и это всё, что нас связывает», —объяснила Бьянкарди, надеясь, что эта тема не будет вызывать столько интереса. 
7 октября Бьянкарди родила дочь Мави. Также у 31-летнего Неймара есть сын Дави Лукка, который родился в 2011 году.

Издание Em Off сообщало, что Неймар и его девушка договаривались о том, что он может ей изменять, используя презервативы и избегая поцелуев в губы с партнёршами. 

Ранее сообщалось, что сына телеведущей Тутты Ларсен Луку призвали на службу. Телеведущая сообщила об этом в личном блоге и рассказала, что не сразу приняла решение сына.

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#спортсмены
#любовь
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Фигуристы Морозова и Еременко хотят сменить гражданство
29 ноября 2023, 12:27

Фото: istockphoto/SeventyFour

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Игорь Еременко хочет сменить спортивное гражданство.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свои источники. 

Морозова/Еременко прекратили работу с тренером Анжеликой Крыловой. Сейчас пара переезжает в США, где их куратором станет отец Аннабель – тренер и хореограф Николай Морозов.

В данный момент спортсмены работают над переходом в сборную Франции. Планы по смене гражданства появились около полугода назад. 

В этом сезоне Морозова/Еременко не выступили ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы спортсменки. На этапе в Красноярске на раскатке произошло столкновение Морозовой с Елизаветой Шанаевой. Аннабель Морозова повредила ногу.

Аннабель Морозова обладательница российского, американского и французского гражданства. Ранее она выступала с Андреем Багиным и Девидом Нарижным. А Еременко был победителем Финала Гран-при среди юниоров с Софьей Шевченко.

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