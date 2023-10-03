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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров прокомментировал изменение формата РПЛ

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: идёт процесс обсуждения изменения формата РПЛ
03 октября 2023, 13:08
Фото: iStock/efks

Фото: iStock/efks

Генеральный директор и вице-президент ФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров в интервью «РБ Спорт» рассказал о ходе обсуждений изменения формата РПЛ.
Напомним, что было проведено два собрания, главной темой которых стало изменение формата проведения чемпионата России по футболу. Среди предложений – изменение групповой стадии Фонбет Кубка России, а именно, сокращение с шести до трёх туров.

Также было предложено распределение туров 50/50 по календарным годам сезона. Проведение Суперкубка России в зимнее время и на территории другого государства, а также плей-офф после 30 туров среди восьми лучших команд сезона.


По словам собеседника «РБ Спорт», в настоящее время принятие окончательного решение ещё далеко, поскольку проходит этап обмена мнениями. При этом Айдамиров отказался раскрывать мнение «Ахмата» об изменении формата РПЛ, заявив, что это рабочие моменты, которые находятся на этапе обсуждений.

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Вице-президент УЕФА принес извинения за предложение о допуске российских юниоров
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#рпл
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Вице-президент УЕФА принес извинения за предложение о допуске российских юниоров
03 октября 2023, 11:39

Фото: istockphoto/matimix

Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководитель Шведского союза спортивных организаций Карл-Эрик Нильссон заявил, что его позиция по вопросу допуска российских юношеских футбольных сборных к международным соревнованиям была истолкована неправильно и выразил сожаление по этому поводу.
Исполком УЕФА 26 сентября принял решение о допуске российских сборных по футболу до 17 лет на международные турниры. Об бойкоте соревнований с участием россиян сразу же объявили на Украине и в Англии. Позже Швеция, Польша, Норвегия, Дания, Литва и Латвия также заявили, что их национальные команды не будут играть с российскими сборными. Шведская футбольная ассоциация также объявила, что не допустит сборную России к участию в финале чемпионата Европы 2024 года среди девушек до 17 лет, если она туда отберется. Турнир пройдет в Швеции с 5 по 18 мая будущего года.

Карл-Эрик Нильссон объявил, что его позиция в УЕФА и принятое решение о допуске юных россиян не означает, что он не поддерживает общие принципы и взгляды. Основная идея разрешения сборным России до 17 лет играть в международных турнирах заключается в том, что дети не могут быть наказаны за акты насилия, совершаемые взрослыми.

В настоящее время УЕФА пытается успокоить федерации, отказывающиеся играть с российскими командами. Футбольные функционеры указывают им на непоследовательность в противодействии возвращению юношеских сборных России на международные турниры.

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#турнир
#уефа
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#швеция
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Украинская теннисистка Цуренко выступила с критикой в адрес WTA
03 октября 2023, 10:48

Фото: istockphoto/microgen

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступила с резкой, хотя и невнятной, критикой WTA (Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация). Например, она пожаловалась, что теннисное сообщество перестало обсуждать ситуацию на Украине.
В интервью изданию «Большой теннис Украины» спортсменка уже полтора года находится в состоянии постоянного противостояния с WTA из-за «замалчивания» украинских событий. Не вполне понятно, в чем заключается это «замалчивание». Возможно, Цуренко ожидает от международной спортивной организации каких-то громких политических заявлений, что довольно странно, учитывая давний, хотя и основательно подзабытый лозунг «Спорт вне политики».

Украинская теннисистка обратилась также к WTA с призывом уточнить особенности статуса нейтральности игроков, в котором выступают спортсмены из России и Белоруссии. Опять же непонятно, какие ее интересуют особенности. Российские и белорусские теннисисты выступают без флага и гимна, в статусе нейтральных атлетов. Из каких они стран, всем и так известно. Возможно,  Цуренко просто досаден тот факт, что первое место в женском теннисном рейтинге занимает представительница Белоруссии Арина Соболенко. Ее соотечественница Виктория Азаренка занимает 18-ю позицию. Сама Цуренко обитает в районе 50-го места. Выше ее в мировой табели о рангах располагаются шесть россиянок. С игровым их статусом все понятно: они просто лучше. Теперь для украинки стало вдруг важным прояснить, что значит нейтральный статус теннисисток.

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Клуб Бензема «Аль-Иттихад» бойкотировал матч азиатской ЛЧ из-за бюста Сулеймани
03 октября 2023, 08:51

Фото: istockphoto/Yuliia Zatula

Матч второго тура Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола между командами «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии и иранским «Сепаханом» отменен из-за политического скандала. Саудовская команда отказалась выходить на поле из-за памятника Касему Сулеймани у входа на стадион.
Представители «Аль-Иттихада» требовали удалить статую. Иранцы отказались это сделать. В итоге «Аль-Иттихад» в полном составе покинул стадион и уехал обратно в аэропорт, пишет издание Sport24. По регламенту турнира, клуб из Саудовской Аравии, за который выступают обладатель Золотого мяча Карим Бензема, его партнер по сборной Франции Н'Голо Канте и бразилец Луис Фелипе, должен получить техническое поражение 0:3. Насколько известно, в настоящее время окончательное решение по санкциям против саудитов еще не принято.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани погиб в 2020 году в Ираке в результате авиаудара ВВС США. Как считают в Саудовской Аравии, он был причастен к совершению террористических актов на территории их страны.

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Турнир «Сильные фигуры» закрыл сезон гольфа в Подмосковье
02 октября 2023, 13:47

Фото: организаторы турнира

В Дмитровском городском округе прошёл последний в году турнир в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщили организаторы турнира.
Фестиваль проходит с 2019 года. В его рамках организуются турниры по гольфу, шахматам, кёрлингольфу, бильярду и теннису. На фестивале в качестве участников и зрителей неизменно присутствуют российские политики, государственные деятели, олимпийские чемпионы и призёры. 
 
В турнире по кёрлингольфу приняли участие двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, восьмикратная чемпионка мира, знаменосец сборной России на Олимпиаде в Токио Софья Великая, олимпийский чемпион по лыжным гонкам в марафоне Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, двукратная чемпионка мира Елена Слесаренко.
 
«Победу одержала команда Слесаренко, вместе с которой играли Валерий Гаврилов и Ксения Симановская. На втором месте оказалась команда Александра Легкова, с которым выступали Александр Силин и Дмитрий Козаченко. На третьем месте – команда Софьи Великой, вместе с которой пытались попасть в лунку Евгений Ковтун и Ольга Матешина. Единственный удар, когда мяч закатился в лунку с первого раза, удался не именитым гольфистам, а Легкову, для которого это был первый опыт игры в гольф», – говорится в сообщении.
 
Организатор фестиваля Евгений Ковтун отметил не только прекрасную погоду и гостеприимство клуба «Сильный фигуры», но и большое внимание со стороны прессы к заключительному турниру сезона.  

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#гольф
#дмитров
#спорт
#турнир
#московская область
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Подмосковные гольфисты завоевали четыре медали Кубка России
02 октября 2023, 11:53

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Подмосковья выиграли две золотые, серебряную и бронзовую медали на Кубке России по гольфу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Обладателем почётного трофея в соревнованиях мужчин стал Иван Стриганов. Третье место занял Давид Нагиев.
 
У женщин награду высшего достоинства взяла Вероника Крученко. На втором месте расположилась Алиса Молоканова.
 
Кубок России по гольфу проходил в Геленджике.
 
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#спорт
#минспорт мо
#гольф
#турнир
#подмосковье
#московская область
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Экс-игрок Булыкин: Не понимаю, как Абаскаль попал в «Спартак»
02 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/matimix

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на итог центрального матча 10-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Мне непонятны эксперименты Абаскаля. Футболисты уже сами не знают, кто из них игрок основного состава. Я не понял, как он попал в «Спартак», но это уже не так важно. Важнее, что сейчас сами игроки не совсем довольны положением. Абаскаль после такого поражения обязательно будет общаться с руководством», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По мнению бывшего нападающего, в прошедшем матче «Спартак» «просто сломался». Булыкин отметил, что все планы на игру испортились в самом начале матча. Он добавил, что «Крылья Советов» грамотно воспользовались ошибками красно-белых.

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#спорт
#президент
#спартак
#футбол
#игра
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Подмосковная теннисистка Андреева пробилась в основную сетку турнира в Пекине
02 октября 2023, 10:28

Фото: Минспорт МО

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева обыграла Барбору Крейчикову из Чехии на старте турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине. Россиянка победила со счетом 6:2, 6:2 и пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.
16-летняя Андреева занимает 62-е место в рейтинге WTA. На её счету пока нет побед на турнирах под эгидой организации. В этом году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Помимо этого, в нынешнем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, где уступила соотечественнице Алине Корнеевой.    

Турнир в Пекине проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд превышает 8 млн долларов. 
 
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#подмосковье
#московская область
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Президент РФС Колосков: Абаскаль ошибся с заменами, это тренерское поражение
02 октября 2023, 10:15

Фото: iStock/FotografieLink

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал матч 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» (4:0). Об этом сообщает «РБ Спорт».
Колосков утверждает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль допустил ошибки с заменами.

«По первому тайму не складывалось ощущения, что игра закончится разгромом «Спартака». Казалось, что во второй половине красно-белые смогут выправить ситуацию. Но Абаскаль ошибся с заменами — убрал игроков, которые приносили большую пользу. Поэтому это поражение можно назвать тренерским», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Президент РФС отметил игру «Крыльев Советов», поясняя, что наблюдать за ними приятно. Колосков подчеркнул, что в этом матче они провели хорошую игру, которая привела к заслуженному месту в турнирной таблице.

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#футбол
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Регбистки клуба «ВВА-Подмосковье» выиграли Кубок России
02 октября 2023, 10:13

Фото: Минспорт МО

Клуб «ВВА-Подмосковье» завоевал Кубок России по регби-7 среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В первый игровой день подмосковные спортсменки обыграли столичный ЦСКА – 10:7. Далее регбистки из Монина разгромили сборную Татарстана со счётом 50:0 и «Енисей-СТМ» – 24:0.
 
Во второй день турнира команда из Московской области одолела «Кубань» со счётом 31:0 и «Аргат» с ещё большим перевесом – 38:0.
 
Таким образом, Кубок России по регби-7 среди женских команд отправляется в Подмосковье. Обладательниц почётного трофея поздравил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

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