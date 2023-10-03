Гендиректор «Ахмата» Айдамиров прокомментировал изменение формата РПЛ

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Генеральный директор и вице-президент ФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров в интервью «РБ Спорт» рассказал о ходе обсуждений изменения формата РПЛ.
Напомним, что было проведено два собрания, главной темой которых стало изменение формата проведения чемпионата России по футболу. Среди предложений – изменение групповой стадии Фонбет Кубка России, а именно, сокращение с шести до трёх туров.
Также было предложено распределение туров 50/50 по календарным годам сезона. Проведение Суперкубка России в зимнее время и на территории другого государства, а также плей-офф после 30 туров среди восьми лучших команд сезона.
По словам собеседника «РБ Спорт», в настоящее время принятие окончательного решение ещё далеко, поскольку проходит этап обмена мнениями. При этом Айдамиров отказался раскрывать мнение «Ахмата» об изменении формата РПЛ, заявив, что это рабочие моменты, которые находятся на этапе обсуждений.
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Также было предложено распределение туров 50/50 по календарным годам сезона. Проведение Суперкубка России в зимнее время и на территории другого государства, а также плей-офф после 30 туров среди восьми лучших команд сезона.
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Анастасия Чинкова